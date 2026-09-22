DETALJI HORORA U TURSKOJ Učenik pucao ispred škole. Najmanje osam ranjenih

Najmanje osmero učenika ranjeno je u pucnjavi u utorak u srednjoj školi u zapadnoj turskoj pokrajini Manisi, prenosi televizijska postaja NTV.

Učenik je napao svoje kolege ispred srednje škole, a dvoje ozlijeđenih je u kritičnom stanju. Napadač je uhvaćen, objavio je ured lokalnog guvernera.

„Zaprimljena je dojava o pucnjavi u blizini strukovne i tehničke srednje škole Inci Uzmez u našem okrugu Turgutlu u 7:59 sati”, napisao je ured na platformi X.

Fotografije i videozapisi s interneta pokazuju kako muška osoba s puškom hoda ulicom u blizini škole. Potom se vidi kako trči natrag istim putem, prenosi Reuters.

Dvije smrtonosne pucnjave u školama u travnju izazvale su ogorčenje u Turskoj te potaknule dužnosnike na uvođenje novih sigurnosnih mjera za školsku godinu 2026./2027.

Prije tih događanja u Turskoj nije bilo sličnih napada, piše Reuters. Potpredsjednik Cevdet Yilmaz najavio je da ministri unutarnjih poslova i obrazovanja, Mustafa Ciftci i Yusuf Tekin, putuju u Manisu radi provođenja nadzora.