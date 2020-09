Horvat: Gospodarski oporavak trebali bi osjetno vidjeti 2023.

Prema projekcijama očekuje se pad BDP-a i rast deficita. Ministar ističe da je 2020. godina neusporediva sa svim prijašnjima, ali će se teško moći uspoređivati i s budućima

<p>Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, <strong>Darko Horvat</strong>, komentirao je gospodarski oporavak Hrvatske nakon svega što nas je snašlo u 2020. godini. On bi se trebao osjetno vidjeti tek 2023. godine, smatra ministar.</p><p>- Do kraja ove godine očekuje se pad BDP-a od 8%. Za sljedeću godinu Vladina je projekcija pozitivna - očekuje se rast od 5%, a bruto domaći proizvod trebao bi nastaviti rasti tijekom 2022. i 2023. više od 3% godišnje. Javni dug u ovoj godini iznosit će 86% BDP-a, a deficit 6,7% - navodi se u Vladi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković o aferi Janaf</strong></p><p>Horvat je naglasio dase prema projekcijama očekuje pad BDP i rast deficita. Istaknuo je da je 2020. godina neusporediva sa svim prijašnjima, ali će se teško moći uspoređivati i s budućima, piše <a href="https://vijesti.hrt.hr/658702/horvat-ranjivi-smo-ako-je-20-u-bdp-u-samo-turizam" target="_blank">HRT</a>.</p><p>- Ova godina je pokazala da smo ranjivi ako 20% udjela u BDP-u čini samo turizam. Naime, turizam mora imati i poljoprivrednu proizvodnju, prerađivačku industriju. Ta samodostatnost u proizvodnji hrane i energije je strateški cilj Vlade za sljedeći mandat, kazao je Horvat.</p><p><strong>Iva Tomić</strong>, glavna ekonomistica Hrvatske udruge poslodavaca, istaknula je da se u ovom razdoblju pokazalo da su pojedine grane čak i otporne na koronakrizu.</p><p>- Sektor građevinarstva čak i raste, ali treba imati u vidu da ima već od ranije dogovorenih projekata, pa ćemo tek vidjeti dalje jer građevina uvelike ovisi o investicijama. ICT sektor je pokazao sada svoju snagu. Turizam nam nosi i dobro i loše. Također moramo biti svjesni da ne možemo sve nade polagati u turizam. Bitno je da se industrijska proizvodnja održala u ovoj godini, a to nije slučaj u drugim državama. Trebamo prije svega i dalje graditi industrijsku proizvodnju, prerađivačku industriju i usmjeravati te aktivnosti na izvoz, kazala je Tomić.</p><p>Građevinski sektor će sigurno biti jedan od "motora" gospodarskog rasta. Pripremamo set građevinskih dozvola kojima će se generirati investicije u infrastrukturu. Time ćemo doprinijeti gospodarskom rastu. Siguran sam da ćemo se ponovno vratiti na iznos stranih ulaganja iz 2019. godine, rekao je Horvat i ponovio da bi se 2023. godine trebao osjetno vidjeti oporavak.</p><p>- Oko 97% oštećenih zgrada nakon potresa u ožujku, idu u konstrukcijsku obnovu. Svjesni smo činjenice da je to negdje od 30% do 35% cjelovite obnove. Kada se s 40 i nešto milijardi stvori zametak i uvjeti da nam se građani vrate u stanove, tek tada privatne vlasnike očekuje ona cjelovita obnova koju će morati financirati sami, kazao je i objasnio što sve proceduralno slijedi do formiranja fonda koji će preuzeti operativni dio za vođenjem obnove Zagreba. </p><p>Tomić smatra da taj cijeli proces treba biti transparentan i utemeljen na tržišnim načelima. U Hrvatskoj ima kvalitetnih izvođača i očekujemo da se neće dogoditi ono što je bilo s nekim infrastrukturnim projektima, dodaje.</p><p>Govoreći o tome koliko je Hrvatska iskoristila sredstva iz EU fondova, Horvat je rekao da je danas peta po redu najefikasnija država.</p><p>Pozvao je opet one građane čiji su objekti oštećeni da započnu ili s izradom projektne dokumentacije ili sanacijom štete. Kaže da postoje određene procedure kojima se vraća određeni postotni udio utrošenih sredstava. Fond solidarnosti je već aktivan, istaknuo je Horvat. </p>