Horvat vs. Martinje: 'Kolega je samo rekao da budu milostiviji'

Ministar Darko Horvat i potpredsjednik HDZ-a nam je rekao da je informacija da su on i kolega Felak zamolili policiju da ne kažnjava vozače za Martinje 'fake news' (lažna vijest). Smatra da je govor isječen, a pogotovo dio koji se odnosi na njega i da je pogrešna interpretacija.

Horvat kaže da je Felak poručio policiji da budu malo milostiviji prema onima koji naprave prijestup, ali da je također molio i policiju da odradi svoj posao.

- Ja sam rekao da se nadam da oni koji će se malo opustiti uopće neće sjedati za volan i da živim u nadi da će policija korektno obaviti svoj posao. Mi smo u Međimurju izgubili ove godine 11 mladih života u prometu i da ja sad pozivma policiju da ne kažnjava alkoholizirane vozače, pa tko je tu lud?! - rekao nam je Horvat nezadovoljan kako je prenesena vijest sa skupa u kojem su podjelili 32 milijuna kuna poticaja poduzetnicima u Križevcima.

Podsjetimo, ePodravina je prenijela pozdravni govor Felaka riječima:

- Zamolio bih načelnika policijske uprave da ovih dana njegovi djelatnici budu malo milostiviji i da progledaju kroz prste onima koji će malo više 'potrošiti' mošta ili vina jer, kao što svi znamo, potrošnja je pokretač gospodarstva i puni državni proračun te utječe na rast BDP-a. Stoga, uz preventivu, budimo malo milostivi ovih dana i budimo milostivi prema onima koji puno troše.

Poslije njegovog govora, navodno je uslijedila i podrška ministra gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta Darka Horvata.

- U nadi sam da će stvarno policijska uprava poslušati i zapamtiti vaše rečenice - rekao je ministar, kako je prenio portal ePodravina.

Policija za Martinje i blagdane kreće u pojačani nadzor prometa

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Policija je baš jučer objavila statistiku koja pokazuje da se u studenom i prosincu povećava broj prometnih nesreća i stradavanja pa najavljuju kako će za Martinje i blagdane provoditi pojačan nadzor alkoholiziranosti vozača.

Broj prometnih nesreća i stradavanja povećava se tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja koje je popraćeno ispijanjem alkohola, izlaskom građana na ulice, putovanjima na godišnje odmore i općenito povećavanjem prometa.

U povodu narodnog običaja krštenja mošta Martinja i očekivano povećanog broja alkoholiziranih sudionika u cestovnom prometu policija je najavila da će od petka do 12. studenog pojačano nadzirati vožnju pod utjecajem alkohola.

Vozače će nadzirati na lokacijama koje se statistički, ali i iskustveno iskazuju kao ugrožene u pogledu činjenja prometnih prekršaja i događanja prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Pritom će biti uspostavljeno više nadzornih punktova koji će se češće mijenjati.

U nadzor prometa, najavila je policija, bit će uključen maksimalan broj policajaca službenika kao i raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa.

Kao upozorenje vozačima da ne sjedaju pijani za volan mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati akcije tijekom Martinja kada je na vožnju pod utjecajem alkohola i droga kontrolirano 8456 vozača. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečeno je 729 vozača, a 11 vozača je odbilo alkotestiranje.

Također, pet vozača na preliminarnom testiranju na droge bilo je pozitivno, dok je 16 odbilo testiranje na droge. Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 25 do 30 godina – 174 vozača, od 31 do 40 godina – 167 vozača te od 18 do 24 godine – 160 vozača. Najveći broj vozača, njih 344, imao je koncentraciju alkohola od pola do jednog promila.

