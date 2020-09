Horvatinčić tražio novu odgodu zatvora: Odvjetnik tvrdi da mu se pogoršalo zdravlje

Još u prosincu lani Tomislav Horvatinčić pravomoćno je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je 2011. skrivio nesreću u kojoj je poginuo bračni par Salpietro. Sad traži novu odgodu

<p>Tomislav Horvatinčić trebao se u četvrtak javiti u zatvor na odsluženje zatvorske kazne zbog smrti talijanskog bračnog para Salpietro, ali njegov odvjetnik zatražio je odgodu odsluženja kazne.</p><p>- Danas sam predao molbu, tražili smo odgodu zbog njegovog zdravstvenog stanja. U proteklih šest mjeseci stanje mu se samo pogoršalo, tako da nije u stanju ići na izdržavanje kazne. Naime, Tomislav Horvatinčić ima dva karcinoma, a zbog jednog od njih mora na operaciju u studenom i to operaciju koja je opasna po život. Ukoliko mu se stanje tom operacijom poboljša, odnosno sanira, moći će na izdržavanje kazne, do tada, neće moći - rekao nam je odvjetnik Velimir Došen.</p><p>Došen vjeruje kako Horvatinčić još neće u zatvor jer je situacija jako specifična. Poduzetnik ima rak kostiju te ima dvije operacije u narednih par mjeseci, obje van Hrvatske. Jednu sredinom listopada u Njemačkoj, a drugu krajem studenog u Beču.</p><p>- To mu je operacija od životnog značaja, kada ne bi išao na operaciju, rak se, ne daj bože, može recidivirati. Sve sam to opisao i dokumentirao - rekao je Došen.</p><p>Horvatinčić se u četvrtak ne mora javljati zatvoru te je na čekanju dok se ne riješi zahtjev. Osudili su ga prošle godine u prosincu.</p>