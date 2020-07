Horvatinčić nije u zatvoru nego na jutarnjoj kavici. Pitali smo ga kad će otići iza rešetaka

Tomo Horvatinčić još uvijek uživa u slobodi, navodno zbog zdravstvenih razloga. Osuđen je na kaznu zatvora još u ožujku, ali tko zna kad će završiti u Remetincu

<p>Čovjek skrivi nesreću u kojoj umre dvoje ljudi. Čovjek bude osuđen na zatvor. Čovjek iza rešetaka izdržava svoju kaznu.</p><p>Ovakav bi bio logičan slijed događaja u normalnoj državi, s uređenim pravosuđem i dosljednošću u provođenju svojih zakona. S obzirom na to da ipak živimo u Hrvatskoj, posljednjih tjedana možemo gledati Tomu Horvatinčića kako ispija kavicu na zagrebačkoj špici, kako se ležerno šeta luksuznom šoping oazom u Frankfurtu, kako odsjeda u njemačkom hotelu s pet zvjezdica, kako plovi na jahti, kako uživa u koktelima na krmi iste te jahte i, naposljetku, kako neopterećeno čita novine u lokalnom kafiću.</p><h2>Na kavici na suncu</h2><p>Posljednja u nizu fotografija kojom naši čitatelji bilježe Horvatinčićeve putopise na slobodi snimljena je u Hoto vilama. Radi se o zatvorenom naselju u Strmecu koje je u vrijeme gradnje bilo zamišljeno kao ekskluzivan projekt u kojem će uživati klijentela dubljeg džepa. Situacija se odigrala nešto drukčije, ali to nije tema ove priče. Sada govorimo o Tomi Horvatinčiću koji novosti doznaje na jutarnjoj kavi umjesto posredstvom cimera u remetinečkoj ćeliji. Županijski zadarski sud mu je još u prosincu prošle godine potvrdio kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Na izvršavanje se morao javiti 30. ožujka, ali je nekoliko dana ranije, 12. ožujka, podnio molbu da mu se odgodi odlazak zbog zdravstvenih razloga.</p><p>Zatvorska bolnica navodno nema uvjeta za njegovo liječenje, a sudovi su zbog opasnosti od korone prestali slati osuđenike na izdržavanje kazne. Čuli smo se s osuđenim Horvatinčićem, a on nam je potvrdio da je pio kavu u Hoto vilama.</p><p>- Tamo se liječim i imam ured. Između ostalog, tamo idem na CT, tamo mi je sin i vlasnici smo te nekretnine - kaže nam Horvatinčić. </p><h2>"Mi smo legalisti"</h2><p>Upitali smo ga izravno kad namjerava otići u zatvor i hoće li ispoštovati odluku suda u Zadru.</p><p>- Kad budem izliječen i zdrav, poštivat ću institucije, kao što smo uvijek poštivali. Mi smo se na svaku raspravu odazvali, nikad zbog mog zdravlja sjednica nije otkazana. Poštujemo to, kao što poštujemo Stožer i institucije vezane uz Covid 19. Ja se sada liječim i imam odgodu odsluženja, a kad dođe termin, odazvat ćemo se. Mi smo legalisti i nikakvih problema s tim nemamo - kaže nam legalist Horvatinčić. A od čega boluje, upitali smo.</p><p>- Liječio sam se ranije od raka kostiju, a sad imam rak želuca. Prije par mjeseci sam operiran u Heidelbegru i tamo su mi kontrole. Tada ste me i vidjeli jednom prilikom u Frankfurtu - ispričao nam je Tomo Horvatinčić.</p><p>U međuvremenu, dok ne ode na guljenje kazne, nabrojimo smrti koje je izazvao u cestovnom i pomorskom prometu. U 1980. usmrtio je Mandu Vučković autom na pješačkom prijelazu u Zagorskoj ulici u Zagrebu. Zatim, devet godina kasnije, na Aleji Bologne, usmrtio je pješakinju Nadu Petrović. Kod Primoštena u 2011., usmrtio je brodom talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro. Zbog ove posljednje dvije smrti, nakon brojnih pravnih peripetija, osuđen je na zatvor. Kad će tamo otići, ne znamo ni mi, a čini se, ni Horvatinčić.</p>