'Otkazale su komande broda!' Sinkope se 'sjetio' tek kasnije

U odluci Županijskog suda u Zadru, kojom se suđenje Tomi Horvatinčiću za smrt bračnog para Salpietro vraća na početak zbog proceduralnih grešaka, nalazi se i iskaz koji je Horvatinčić dao pred Županijskim sudom.

"Optuženik Tomo Horvatinčić se u cijelosti pridružuje navodima svojih branitelja te (je) dodao kako ističe svoje žaljenje zbog nesreće koja se dogodila, odnosno posljedica koje su nastupile. Već od prvog trenutka, nakon izlaska iz pritvora, stupio je u kontakt s odvjetnicima obitelji oštećenika u Padovi kako bi postigao sporazum oko nadoknade štete. Odmah je krenuo u tom pravcu, tako da je do te nagodbe konačno i došlo. Što se tiče one skice koja je izdvojena kao nezakonit dokaz iz spisa, napominje da je napravljena tri sata nakon nesreće i to uz pomoć službenika Lučke kapetanije. Inače, ova vazovagalna sinkopa je takva pojava da se njemu uslijed dana dogodi kratka nesvjestica, ali domah po buđenju može normalno funkcionirati, što su potvrdili i vještaci u postupku. kao primjer tome dodaje slučaj nogometaša koji se prije par dana srušio na nogometnoj utakmici, da bi nakon 20-ak sekundi nastavio igrati utakmicu kao da se ništa nije dogodilo. Naravno da zbog ovakvih zdravstvenih problema on ne može upravljati motornim vozilima tako da mu je vozačka dozvola oduzeta, a do danas putuje automobilom kojim upravlja profesionalni vozač."

Od sinkope ni s: Nakon nesreće tvrdio da su mu otkazale komande

Sud je, pak, utvrdio kako su razlozi za donošenje oslobađajuće presude u znatnoj mjeri proturječni. Pri tome navode primjer u kojem s prvostupanjski sud pozvao na iskaze svjedoka.

Svjedoci su, međutim, suglasno iskazivali da im je Horvatinčić neposredno nakon nesreće u odvojenim telefonskim razgovorima rekao da su mu "otkazale komande" plovila, pri čemu je dvojici svjedoka naveo i svoju točnu lokaciju, bez da im je govorio da je doživio nesvjesticu, odnosno vazovagalnu sinkopu.

Pritom je jednom svjedoku, prema iskazu istog svjedoka, kazao da je pokušao izbjeći nesreću. Štoviše, drugi svjedok, skiper i zaposlenik trgovačkog društva optuženika Horvatinčića, na izričito pitanje je ponovio dio svjedočenja po kojem mu je optuženik kazao da mu je otkazao upravljački sustav na brodu.

Osim što se ne referira na ovaj dio navedenih svjedočenja i time čini spomenutu bitnu povredu odredaba kaznenog postupka, ovako utvrđena povreda nužno se reflektira i na utvrđenje činjeničnog stanja kritičnog događaja, stoji u obrazloženju Županijskog suda u Zadru.