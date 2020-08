Horvatinčiću zbog teške bolesti zatvor odgođen do 1. listopada

Liječnici su sucu dostavili mišljenje prema kojem se kod Tomislava Horvatinčića radi o znatnom pogoršanju postojeće kronične bolesti koja se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava

<p>Još u prosincu lani Tomislav Horvatinčić pravomoćno je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je 2011. skrivio nesreću u kojoj je poginulo dvoje ljude. Na izdržavanje kazne trebao je ići koncem ožujka, no tražio je odgodu zbog svog teškog zdravstvenog stanja. Molba za odgodom mu je usvojena, a od tada do danas se, unatoč bolesti, u medijima svako malo pojavljuju fotografije sa zagrebačke špice, s jahti, plaža, ekskluzivnih šopinga...</p><p>Zašto još uvijek nije na odsluženju kazne i kada će na nju otići objasnio je i zagrebački Županijski sud, koji je vezano za Horvatinčića objavio priopćenje na svojim službenim stranicama. Pojašnjavaju da su priopćenje objavili upravo zbog učestalih medijskih napisa, te navode da mu je zadnjim sudskim rješenjem izvršavanje kazne zatvora odgođeno do 30. rujna 2020.</p><p>- Tomislavu Horvatinčiću naloženo je da se radi izvršavanja kazne, osobno javi 01. listopada 2020. u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Navedeno rješenje donio je sudac izvršenja nakon pribave stručnog mišljenja liječnika Zatvorske bolnice u Zagrebu o mogućnostima liječenja osuđenika u okvirima zatvorskog sustava Republike Hrvatske. Naime, nakon pregleda liječničke dokumentacije, liječnici odgovarajućih specijalizacija dostavili su sucu mišljenje prema kojem se kod osuđenika Tomislava Horvatinčića radi o znatnom pogoršanju postojeće kronične bolesti koja se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava, koje mišljenje je bilo zakonski temelj za donošenje rješenja u smislu članka 54. stavak 3. točka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - stoji u priopćenju objavljenom na stranicama zagrebačkog Županijskog suda.</p><p>Naglašeno je da je sudac izvršenja ovakvu odluku donio sukladno dosadašnjoj sudskoj praksi koja se ni po čemu ne razlikuje od postupanja u sličnim situacijama. Osuđenici, prema postojećem zakonu, mogu tražiti odgodu izvršenja kazne ako imaju ozbiljnih zdravstvenih problema ili ako su im se drastično promijenile obiteljske okolnosti. Svoje molbe za odgodom moraju popratiti s odgovarajućom dokumentacijom, a sudac izvršenja kazne nakon toga donosi odluku hoće li udovoljiti molbi osuđenika ili ne.</p>