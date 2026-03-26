HR-Alarm je probudio mnoge iz sna: 'Zamalo me infarkt strefio', već sam mislio da idu balističke'

Zbog obilnog snijega koji je najavljen na području Gorskog kotara, Like, riječkog i karlovačkog područja, aktivian je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), nacionalni informacijski sustav uspostavljen radi pravodobnog obavještavanja javnosti o izvanrednim situacijama. Brojnim građanima na tim područjima jutros u 6 sati upalio se alarm na mobitelima s upozorenjem.

- U gorju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava, vijavice, od 6 do 24 h. Budite na oprezu - stoji u obavijesti koja je mnogima na mobitele stigla putem SRUUK sustava, na hrvatskom i engleskom jeziku. Alarm je, kako stoji na stranici Ravnateljstva civilne zaštite, aktiviran zbog najave izraženog pogoršanja vremenskih prilika na širem području Gorskog kotara.

No, način aktivacije sustava upozorenja izazvao je niz reakcija i otvorio pitanje gdje je granica između pravodobnog informiranja građana i nepotrebnog uznemiravanja. Budući da se alarm oglasio u 6 sati ujutro, mnoge je probudio iz sna. Reakcije su pritom podijeljene, dio građana smatra da je upozorenje bilo nepotrebno i uznemirujuće, dok bi, s druge strane, izostanak pravodobne obavijesti u slučaju ozbiljnijih posljedica zasigurno izazvao jednako snažno nezadovoljstvo.

'Zamalo me strefio infarkt, nisu normalni', 'Ja sam već pomislio da su krenule balističke, a centar nam ledi krv u žilama zbog malo snijega', 'Srce mi je skoro stalo! Kao da nikad nije bilo snijega i bure u trećem mjesecu', 'Nisu normalni, samo rade nepotrebnu paniku', 'U 5:50 svira kao da je sudnji dan!', 'Nismo bili iznenađeni jer smo sinoć čitali objave', 'Bilo bi efektivnije da su napravili alarm koji se aktivira svaki puta kada netko miljunčić državnih eura strpa u džep...',, 'Neki drečavi zvuk. Nisam se snašla istog trenutka, te sam pomislila ono što je sad?', 'Moglo je i nježnije', neki su od komentara koji su se naredali u četvrtak ujutro.

Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno. Očekuju se obilne snježne oborine praćene jakim vjetrom, što može uzrokovati mećavu, vijavicu i stvaranje snježnih zapuha tijekom dana.

Zbog takvih uvjeta moguće je brzo formiranje snježnog pokrivača, otežano i opasno odvijanje prometa te poremećaji u opskrbi energijom. Upravo zato sustav je aktiviran kako bi se građane na vrijeme upozorilo na rizike i potaknulo na oprez. Nadležne službe savjetuju izbjegavanje putovanja koja nisu nužna, praćenje službenih informacija te poduzimanje mjera samozaštite, osobito u područjima koja bi mogla biti najviše pogođena snijegom i jakim vjetrom, navode iz Ravnateljstva civilne zaštite.