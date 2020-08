Hrabra lavica: 'Obećala sam pokojnom suprugu da će naša malena Goga prohodati'

Nije lako, posebno nakon suprugove smrti. Teško je, nekad strašno teško. Ne znam odakle sam uvukla taj jedan atom snage. A onda se dignem, kao da mi moj Pero s neba udahne energiju, kaže nam majka Magda

<p>Malena <strong>Gordana </strong>(6) rođena je u 30 tjednu trudnoće, imala je samo 1410 grama. Kad je imala samo 21 dan, mlijeko joj je ušlo u pluća i nastupilo je gušenje.</p><p>Tri puta liječnici su je reanimirali, nakon čega joj je dijagnosticirana aspiracijska pneumonija. Tri i pol mjeseca provela je na respiratoru, a nakon četiri mjeseca u bolnici puštena je kući. No njezina borba tu nije završila.</p><p>Njezina majka <strong>Magda Knego</strong> iz Dubrovnika bori se za svaki njezin novi korak. I treba vašu pomoć.</p><p><strong>Pero</strong>, njezin suprug i otac djevojčice, preminuo je prije dvije godine od puknuća aneurizme u mozgu. Imao je tek 40 godina.</p><p>Nije doživio da čuje kako njegova curica priča.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska u borbi s koronom</strong></p><p>- Suprug je preminuo mjesec dana prije njezina četvrtog rođendana. Nakon što je on umro, ona je počela pričati. Do tada je jedino znala reći ‘tata Pero’. Od njezina rođenja radili smo s njom rehabilitacijske vježbe koje su davale vrlo male rezultate, specijalne bolnice su bile naš drugi dom. Terapije Vojtom su jedine dale rezultat, ali pomaci su bili jako mali - rekla nam je mama.</p><p>- Nakon smrti supruga, dr. Joško Glavić, veliki liječnik i još veći čovjek, poklonio nam je besplatnu terapiju za Gogu u svojoj poliklinici. Počeli smo u rujnu 2018. godine. Riječ je o neurorehabilitacijskoj terapiji uz pomoć robotike, a ciklus koji nam je darovao vrijedan je 30.000 eura. Terapija je za Gogu učinila čudo. Njezino tijelo bio je hipotonično, kao puding, a sad, kad joj je ojačan trup, ona može samostalno držati ruke i vrat, uz pomoć hodalice i druge osobe radi prve korake. Od rujna trebamo nastaviti s terapijom, ali mi, nažalost, taj novac nemamo. Ukupno nam treba 120.000 kuna, a u raznim akcijama do sada smo prikupili oko 30.000. Nedostaje nam još 90.000 kuna da uspijemo. Obećala sam suprugu da ću dati sve od sebe, da ću prevrnuti nebo za našu djevojčicu, njemu u čast - priča nam ova majka lavica za koju nema stajanja, jer ako sad stanu, bit će kao da do sada ništa nisu radili.</p><p>- Nije lako, posebno nakon suprugove smrti. Teško je, nekad strašno teško. Nekad ni sama ne znam odakle sam uvukla taj jedan atom snage. A onda se dignem, kao da mi moj Pero s neba udahne energiju. I Goge mi, kad padnem, zna reći: ‘Mama, ja sam tvoj život!’. A tako i jest. I samo želim da ona stane na svoje noge i krene u moj zagrljaj - kaže nam Magda, koja je trenutačno na Korčuli, gdje Goge s didom provodi dane plivajući i kupajući se, jer more je ljeti najbolja terapija.</p><p>U poliklinici dr. Glavića najviše joj pomaže lokomat, a malena Goge oduševljena je njime. Toliko da ga od milja zove 'lokica'.</p><p>- Nas dvije smo do ove godine bile podstanarke na drugom katu, živjele smo kao u zatvoru. Ove godine je obitelj našeg Pere kupila stan u prizemlju i ustupila nam ga pa sad možemo češće vani s kolicima. Imam status primanja za njegu djeteta od 2300 kuna do njezine osme godine, ali nemam status majke njegovateljice. Kad ona napuni osam, idemo na novo vještačenje. Inače sam zaposlenica Zavoda za hitnu medicinu u Dubrovniku, i to znanje koje imam uvelike mi pomaže u ovoj borbi - kaže nam Magda, koja zahvaljuje Osnovnoj školi Župa dubrovačka u kojoj su se učenici tijekom protekle školske godine angažirali da se prikupi novac.</p><p>- To što djeca mogu napraviti za djecu, to je predivno. Prodavali su majice, šalice i torbe za humanitarnu akciju. Tako su skupili oko 22.000 kuna. Skupili bi i još, ali zbog korone je prekinuta nastava. Moji prijatelji će po ovo malo restorana u Dubrovniku što je otvoreno, i na Korčuli, staviti kutije s Goginim plakatom, pokušavamo na sve načine i hvala svima koji su se uključili - zahvalna je mama Magda, koja živi za svaki pomak u zdravstvenog stanju svoje Goge.</p><p>- Imamo razloga nadati se još većim rezultatima. Od djevojčice koja nije mogla ništa, Goga je sad dijete koje priča, koja je otvorila šake, podignula se četveronoške, ojačala trup. Ima dana kad i ona plače, kad ne može i ne želi, kao kod svakog bića, ali ja znam da moramo ići dalje i da možemo još puno toga. I zato nam treba vaša pomoć - apelira Magda na ljude velikog srca.</p><p><strong>Uplate ZA GOGIN KORAK<br/> TEKUĆI RAČUN OTP BANKA<br/> HR5324070003262082133<br/> ŽIRO RAČUN<br/> HR8724070003106675881<br/> ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA<br/> SWISS CODE<br/> OTPVHR2X</strong></p>