Hrabra Mila stigla u Ameriku: Čeka je nova borba za život

Mila Rončević sletjela je u Philadelphiju, a djevojčicu i njene roditelje trebao bi dočekati medicinski tim sa sanitetskim kolima i ona praktično po izlasku iz aviona postaje pacijentica bolnice. U zračnoj luci bit će i predstavnici udruge Hrvata iz Philadelphije koji su organizirali pomoć za boravak, a očekuje se da već večeras počinju prvi pregledi. U Philadelphiju je stiglo i predstavništvo hrvatskog veleposlanstva u Washingtonu, a oni će biti logistička potpora obitelji.

O Mili će u dječjoj bolnici brinuti Richard Aplenc koji je prije šest godina liječio i Noru Šitum. Skroman i hvaljen liječnik podrijetlom je Slovenac i solidno priča hrvatski, a tijekom rata je bio ovdje kao liječnik bez granica.

"Sad kreće borba"

Sad idemo dalje, sad kreće borba, rekli su nam u utorak ujutro roditelji male Mile Rončević (2). Njih troje su se u 9 sati ukrcali na avion za Frankfurt. Sletjeli su oko 11 i u 13.20 poletjeli za Philadelphiju. Djevojčica je svima mahnula i viknula: “Bok!” Vrlo su rijetki oni koji su mogli suspregnuti emocije na zračnoj luci. Kad su ulazili, spontani gromoglasni pljesak prolomio se među okupljenim putnicima. Svi su im poželjeli svu sreću svijeta.

U bolnici roditelji imaju smještaj, a s djevojčicom cijelo vrijeme može biti jedan roditelj. Nakon što primi kemoterapiju, slijedi oporavak. Lijek koji primjenjuju izrazito je težak i djeca ga vrlo teško podnose. Ako bi Mila došla u remisiju, odmah bi išla na transplantaciju koštane srži. Tome se svi nadaju jer bi onda imala velike šanse za potpuni oporavak. Ako liječenje ne bi prošlo prema planu, odnosno ako je u Philadelphiji ne uspiju izliječiti, bolnica i tamošnji liječnici pronaći će najbolji svjetski centar za eksperimentalno liječenje. Sav novac koji je tata u utorak prebacio na račun bolnice tad bi se, prema onome što im je financijska direktorica bolnice rekla, transferirao u taj centar u koji bi Mila otišla na eksperimentalnu terapiju.

- Mila je u fantastičnoj fizičkoj kondiciji. Njezina fizička kondicija i izgled prilično su različiti od nalaza koje nosi sa sobom. Ona je spremna, veliki je borac - rekao je djed Vladimir nakon što je pozdravio svoje najmilije u zračnoj luci i dodao kako će Marin ipak, bez obzira na sakupljeni iznos, prodati kuću i da je to njegova konačna odluka. Iako su ljudi pokrenuli peticiju da Rončevići ipak ne prodaju kuću jer je dovoljno novca sakupljeno u humanitarnoj akciji, djed Vladimir je odgovorio:

- Da promijeni mišljenje i posluša drage, dobre ljude, onda bi to ispalo kao predizborna kampanja. To što je on rekao, on će napraviti - rekao je. U samo nekoliko dana sakupljeno je više od 34 milijuna kuna, gotovo dvostruko više nego je potrebno za liječenje u klinici Children’s Hospital of Philadelphia. Ganuti djed Vladimir kaže kako nije očekivao toliku pomoć.

- Očekivao jesam pomoć i vjerovao sam, nadao sam se da će ona dosegnuti brojku koja je potrebna, ali da će to biti u tolikoj mjeri, zaista nisam. Hvala svima - poručio je.

Iste poruke dijeli cijela obitelj: svima puno zahvaljuju i poručuju da će svi ljudi kojima bude potrebna pomoć, uvijek imati sve što im je potrebno kod njih. Sav novac koji ostane nakon Milina liječenja obitelj će donirati za spas druge djece. Mila je na put jučer krenula sa svojim omiljenim plavim medom i dekicom, od koje se ne odvaja... Malena, sretno!

