Hrabri Jakov (6) ima pola srca, ali mu kuca kao lavu: 'Zaigra se s loptom, ali zna da mora stati'

Najviše volim crtati i igrati stolni tenis, kazao nam je zaigrani i veseli dječak Jakov Vukadin (6,5) iz Kobilića. Ponosno na zidu pokazuje svoje dvije zlatne medalje osvojene na natjecanju iz stolnog tenisa, a kao i većina predškolaca veseli se jeseni i polasku u prvi razred. Na prvu, Jakov se ni po čemu ne razlikuje od većine vršnjaka. No ovaj dječak živi s pola srca i šest ugrađenih stentova. Do sada je prošao tri operacije i 19 kateterizacija.

- Mi smo s operacijama praktički završili, čekaju ga kateterizacije radi potrebe proširivanja stentova. On super funkcionira. Dok ne skine majicu po djetetu se ne vidi da je bolesno. On ima svoja ograničenja, ali uz lijekove i redovne kontrole živi praktički kao i svako drugo dijete. Sudjeluje u sportskim igrama za osobe s invaliditetom, ali ne može primjerice trenirati nogomet ili nešto slično, gdje je potrebna veća fizička aktivnost - kaže majka Petra.

Sada je priznaje puno lakše, jer Jakov zna ima bolesno srčeko, kao i koje su njegove granice.

- Zaigra se s loptom, puca ju, ali zna kad treba stati, što smije, što ne smije - nastavlja majka.

Jakov je treće dijete obitelji Vukadin. U 27. tjednu trudnoće Petra je došla na redovan pregled u zagrebačku bolnicu Sveti Duh.

- Liječnik je nakon ultrazvuka ustanovio da beba ima srčanu grešku, da će živjeti s pola srca, jer se druga polovica nije razvila te da će trebati na operaciju čim se rodi. Cijeli svijet mi se srušio, doživjela sam šok. Nisam znala gdje mi je automobil, a tada sam prvi puta na pregled stigla bez supruga - priča nam Petra.

Upućena je na pregled u Dječju bolnicu Srebrnjak. Željela je da je liječnica primi isti dan, samo da se noćna mora prekine.

- Jedino što sam željela jest da mi potvrde kako je liječnik na Svetom Duhu pogriješio. Unatoč inzistiranju da me prime isti dan to nije bilo moguće. Brzo sam dobila svoj termin. Tek kasnije shvatila sam da to nije pregled koji se brzo obavlja. Traje minimalno sat i pol. Došla sam s nadom, ali liječnica je potvrdila svaku ranije postavljenu dijagnozu. Uputila me u bolnicu Rebro kod primarijusa Dalibora Šarića, koji je također sve potvrdio - nastavlja Petra.

Šokantna spoznaja

Liječnici su suprugu i meni sve objasnili, posebno dr. Šarić koji je prvenstveno čovjek, a onda liječnik. U svom nalazu naveo je kako dječak mora odmah biti prebačen na intenzivnu njegu. Stigao je i termin poroda.

- Rečeno mi je da će beba biti dobro se dok je u trbuhu, ali čim se presiječe pupčana vrpca, kreće borba. Nakon poroda odmah su ga uzeli. Simptomi bolesti od plavog lica, prstića i usta bili su tu. Prebačen je hitno na Rebro na intenzivnu njegu - prisjeća se Jakovova majka.

Na prvu operaciju maleni je trebao ići u Linz no procijenjeno je da dijete ne bi izdržao transport sanitetom, ali ni avionom.

- Jakov je prvo dijete kojem je na Rebru izvedena Norwood operacija. To je bila njegova prva operacija dok je bio star samo sedam dana. Operacija je trajala 11 sati, a za nas je to bila vječnost. Nakon operacije četiri dana je iako otvoren prsni koš, a onda je konačno stigla informacija da je najgore prošlo - prisjeća se Petra.

Dječak je 44 dan od poroda prvi puta došao doma. Nije više bilo monitora koji prate vitalne funkcije, raznih cjevčica.

- Bojala sam se, jer smo sada ovisili sami i sebi. Noćima nisam spavala. Onda sam prelomila i shvatila da moramo naprijed, dan po dan. Zahvaljujući liječnicima, koji su pomogli su svakom našem koraku, naučila sam sve što je bilo potrebno kako bih mogla skrbiti za svoje dijete - napominje Petra.

Sa šest mjeseci Jakov je imao drugu, Glenn operaciju napravili su kardiokirurzi Dražen Belina i Darko Anić. Prošla je glatko. Treća Fontan operacija u Münchenu uslijedila je kad je bio star dvije godine. Iako se ona obavlja u dobi od četiri ili pet godina, Jakov je na nju morao ranije zbog suženja plućne arterije i tri neuspjela pokušaja ugradnje stenta.

Idemo dan po dan

- Jednostavno mi se ne damo. Svaki dan nam je blagoslov. Prihvatili smo takav život, prilagodili ga djetetu. Naravno da postoji strah, ali jednostavno nema druge nego dignuti glavu i ići naprijed. Moramo. Kad vidimo Jakova, ništa drugo više nije važno, osim da je on dobro - govori Petra.

Za Jakova svaka jača temperatura znači odlazak na odjel, pa zato pokušavamo što je više moguće smanjiti kontakt s virusima. Trenutačno ne ide u malu školu, jer vlada gripa. Jakov će svakih pet godina ići na promjenu ugrađenih stentova, budući da kako dijete raste tako se i žile šire.

Veliku podršku obitelj Vukadin našla je u udruzi "Veliko srce malom srcu", koja okuplja liječnike, medicinske sestre i roditelje djece sa srčanim greškama. Jedni drugima su pomoć, utjeha i izvor informacija u svim poteškoćama, neznanjima, dilemama na koje nailaze na putu od kada stigne dijagnoza.

- Kroz udrugu smo stupili u kontakt s roditeljima koji su prošli slično, jer niti jedna srčana greška nije ista, a mi pripadamo supinu najtežih. Jedni drugima smo velika podrška. Još prije poroda znali smo što nas čeka, koliko traje oporavak i kako će teći - navodi.

U Hrvatskoj je preko 10.000 djece sa srčanim bolestima, a svake se godine rađa ih se još najmanje 500.

- Bitno nam je da se podigne svijest o djeci sa srčanim bolestima, ali i da drugi roditelji koji se suočavaju s dijagnozama znaju da nisu sami, da se mogu obratiti udruzi, tražiti pomoć, savjet i učiti od nas roditelja kako pomoći djetetu - poručila je Petra.

Četiri proslave

Dok je majka pričala njihovu priču i put koji su prošli Jakov je kao svako dijete veselo skakutao po kući nestrpljivo čekajući kada će krenuti na dogovoreno druženje. Na pitanje kojeg liječnika najviše voli Jakov bez ustezanja odgovora doktora Šarića, s kojim je nakon toliko borbe, bolnica i dobivenih bitaka razvio prijateljski odnos. Njegova majka kaže da su ponosni jedan na drugoga. Jakov svake godine osim 23. kolovoza, kada je rođen, svaki datum operacija slavi i srčekov rođendan pa godišnje ima četiri važne proslave. Jedino što se može poželjeti Jakovu za sve buduće godine jest, samo neka srčeko dugo dugo kuca! Sve ostalo pored toga nekako je manje bitno.