Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'

Puca iz oružja, daje djeci da pucaju iz oružja, a sad i javno pjeva pjesme koje veličaju zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića. Sve su to djela Josipa Dabre, člana Domovinskog pokreta, koji je dio vladajuće HDZ-ove koalicije. Čovjek je čak bio i Plenkovićev ministar poljoprivrede prije nego što su 'isplivale' šokantne snimke s oružjem.

Podsjećamo, Dabro je u Komletincima, tijekom pokladnog jahanja, pjevao "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata". Pa malo zastaje, poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren sramotne ustaške pjesme.

U početku je Dabro pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a onda je na kraju dodao ustaške stihove i uputio poruku Miloradu, očito Pupovcu...

O cijeloj situaciji sad se oglasio i saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak. I oni su, zajedno s DP-om u Plenkovićevoj vladajućoj koaliciji.

- Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta! - poručio je Hrebak.

Ovo je očito i poruka samom Andreju Plenkoviću, koji zasad nije reagirao na sramotnu snimku Josipa Dabre.

A Dabro se u popodnevnim satima nedjelje opet oglasio na društvenim mrežama. On, naravno, ne vidi ništa sporno u tome da veliča režim koji je počinio užasne zločine, koji se odrekao velikih dijelova hrvatskog teritorija... Što drugo očekivati od tipa koji djeci daje pušku u ruke.

- Vidim suza suzu stiže u medijima jer smo na svoj račun u hrvatskim Komletincima pjevali našu staru pjesmu o "grobnici od zlata". Da bi nas vi zavoljeli, što nam je jako važno, drugi put ćemo učiti iz Miloradove knjige i na račun svih građana, pa i onih koji još uvijek traže svoje najmilije, organizirati izložbu o tvorcu Memoranduma SANU Medakoviću. Kad bolje razmislim, što ne bi došao i najdraži gost zagrebačkih salona patrijarh Porfirije, veliki liberal i pomiritelj naroda kako ste mu tepali, pojasniti nam "što se ono na Dinari sjaji". On to najbolje otpjeva od svih. A ne sjaji se na Dinari grobnica od zlata, samo da vam kažem, nego Đujićeva kokarda na glavi. Koju vi tolerirate 30 godina u slobodnoj Hrvatskoj, a nama bi zabranjivali naše pjesme. Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate - poručio je Dabro, koji se potpisao kao Jose Dabro, povjesničar umjetnosti.

Na tu objavu odmah je reagirao Hrebak:

Liberali neće patiti Dabro, Liberali - HSLS su svoje rekli. Sretno vam dalje! Uživajte u svom paralelnom svemiru! - poručio je Dabri.

"Živ i zdrav bio", uzvratio mu je Dabro...

Prepucavanje je krenulo, a situacija je dosta ozbiljna. Bez HSLS-a Plenković nema većinu...

- Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i pucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati, rekao je Hrebak za Večernji list. Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

- Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati - kazao je za VL.