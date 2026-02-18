I dok je HDZ osudio Dabrino ponašanje, Dabro se nije pokajao, štoviše, smatra da se nema razloga ispričati.
Hrebak nazvao Dabru 'glupim desničarem', sada poručuje: 'On ustašovanjem baca lošu sliku...'
Snimka i incident Josipa Dabre u kojem pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića posljednjih dana neprestano puni medijske stupce. Uz to, unijela je i pomutnju u vladajuću koaliciju nakon što je HSLS zaprijetio premijeru Plenkoviću svojim odlaskom.
- Nama nije cilj rušiti, nego sačuvati te demokratske okvire. Dali smo korektan rok premijeru, odnosno mandataru, da nas, pod A, pokuša resetirati i vratiti na početne postavke, a to je provođenje programa Vlade. Pod B, da nas presloži, ili nas ili nekoga drugog, jer HSLS bez ljutnje može otići u oporbu zbog toga što mi više ne možemo na ovakav način funkcionirati unutar vladajuće većine - rekao je za Dnevnik Nove TV šef HSLS-a Dario Hrebak.
Tu je i treća opcija, kako kaže Hrebak, a to je da se građanima dopusti da preslože Vladu s novim izborima.
I dok je HDZ osudio Dabrino ponašanje, on se nije pokajao, štoviše, smatra da se nema razloga ispričati.
- Tražimo rješenje. Rješenje ne ovisi o HSLS-u, rješenje ovisi o Josipu Dabri, odnosno mandataru Plenkoviću - smatra Hrebak.
Hrebak se osvrnuo i na svoju raniju izjavu u kojem je Dabru nazvao 'glupim desničarem'.
- Samo takav netko može ustašovanjem baciti lošu sliku na jedino ispravno i dobro na čemu je Hrvatska utemeljena, a to je Domovinski rat.
