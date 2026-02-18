Obavijesti

MLADI GRADONAČELNIK

Na spornoj snimci s Dabrom našao se još jedan DP-ovac: Prima plaću od 3100 eura i šuti

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: A. Krizmanić/Facebook

Grgić je magistar inženjer bilinogojstva koji je u politiku ušao 2021. godine kao vijećnik u Gradskom vijeću, dok je 2024. pobijedio na lokalnim izborima i postao gradonačelnik malog Otoka kraj Vinkovaca

Admiral

Snimka na kojoj Josip Dabro pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dalje izaziva pozornost javnosti, a uz sam sadržaj pjesme, pažnju privlači i činjenica da se na njoj vidi još jedan istaknuti član Domovinskog pokreta.

Na snimci se čuje kako Dabro pjeva stihove „U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“. U jednom trenutku zastaje i poručuje: „Samo za Milorada“, nakon čega ponovno započinje refren. Video koji se brzo proširio društvenim mrežama i portalima prikazuje i skupinu muškaraca koji na instrumentima prate pjevača. Kako je prvi objavio 24sata, riječ je o policijskim službenicima.

Iz policije su nam ranije potvrdili da se jedan od policajaca samoinicijativno javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke.

- Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru - poručili su iz policije. Dodali su kako je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge, uz napomenu da će se za svakog pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost.

Na samom početku videa, iza Dabre, vidi se i Slavko Grgić, jedan od istaknutijih članova Domovinskog pokreta i gradonačelnik Otoka kraj Vinkovaca.

TRZAVICE U KOALICIJI Božinović: 'Nema ultimatuma, svi osuđujemo Dabrin potez'
Božinović: 'Nema ultimatuma, svi osuđujemo Dabrin potez'

Grgić je inženjer bilinogojstva koji je u politiku ušao 2021. godine kao vijećnik u Gradskom vijeću, dok je 2024. postao gradonačelnik. Prema dostupnim podacima, od 2018. do 2019. bio je na stručnom osposobljavanju u tvrtki Eko-sustav d.o.o., od 2019. do 2022. radio je kao viši stručni suradnik za agroekonomiku i stočarstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a od 2022. do 2024. kao tehnolog proizvodnje u PIK Vinkovci plus d.o.o.

U njegovoj imovinskoj kartici navodi se da kao gradonačelnik prima plaću nešto veću od 3100 eura. Uz to, od samostalne poljoprivredne djelatnosti godišnje zarađuje 9302 eura. Njegova supruga zaposlena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji s plaćom od 1660 eura, a ostvaruje i dodatne godišnje primitke od 8878 eura te više jednokratnih isplata.

REAGIRAO NA IZJAVU Hrebak nazvao Dabru 'glupim desničarem'. Ćipe je ljut: 'Neka se ispriča četvorici heroja rata'
Hrebak nazvao Dabru 'glupim desničarem'. Ćipe je ljut: 'Neka se ispriča četvorici heroja rata'

Obitelj prima i godišnje poljoprivredne poticaje u iznosu od čak 10.873 eura za OPG Slavko Grgić te otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju 375 eura. Od imovine je prijavljena kuća s okućnicom u Otoku u vlasništvu supruge, procijenjena na 150.000 eura, automobil Volkswagen Passat vrijedan 19.000 eura te goveda procijenjene vrijednosti 19.562,53 eura. 

Grgić je u imovinskoj kartici naveo i ušteđevinu od 1646,36 eura. Tvrdi da je to iznos na polici dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2025. Kontaktirali smo Grgića radi komentara o snimci i o okolnostima u kojima se našao, no do zaključenja teksta nije odgovorio na pozive ni poruke.

