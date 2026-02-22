HRejting: Većina građana podržava zabranu prodaje alkohola nakon 20 sati

Vlada priprema zakonski prijedlog kojim bi se zabranila prodaja alkoholnih pića nakon 20 sati na svim prodajnim mjestima osim u ugostiteljskim objektima i restoranima. Prema istraživanju HRejting, koje je za HRT provela agencija Promocija plus, više od polovice građana podržava tu mjeru.

Istraživanje je provedeno od 16. do 18. veljače na uzorku od 1000 ispitanika, prenosi HRT.

S Vladinim se prijedlogom slaže ili uglavnom slaže više od 55 posto anketiranih. Gotovo 40 posto ih se uglavnom ili uopće ne slaže s tom idejom, dok pet posto nema stav ili ga nije željelo iznijeti.

Foto: HRT

Kao glavni razlog za donošenje takve odluke gotovo polovica ispitanika, njih više od 45 posto, navodi smanjenje ovisnosti među mladima i suzbijanje noćnih opijanja.

Uvođenje reda u turističkim središtima tijekom ljeta kao ključan razlog vidi 17.5 posto građana. Nešto manje od 12 posto smatra da je cilj smanjiti opijanje turista na otvorenim prostorima, dok nešto više od 10 posto anketiranih misli da se time želi pomoći ugostiteljima da povećaju promet.

Foto: HRT

Građani su podijeljeni oko pitanja hoće li ova mjera ugroziti hrvatski turizam. Da će ga znatno ugroziti, smatra 13 posto ispitanika, dok 24 posto misli da će štete biti, ali ne pretjerane.

S druge strane, podjednak broj anketiranih vjeruje da zabrana neće naštetiti turizmu, već da će imati pozitivan učinak uvođenjem reda na ulice i trgove. Najveći dio ispitanika, 32.5 posto, smatra da mjera neće imati nikakav utjecaj na turizam.

