Hrstić o impetigu: 'More je čisto, uživajmo u ljetu'. Otkrila i kada stiže novi PET/CT uređaj

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je u središnjem Dnevniku HTV-a kako građani nemaju razloga za zabrinutost zbog pojave impetiga tijekom ljeta, naglasivši da je more sigurno za kupanje. Govorila je i o obnovi zagrebačkih bolnica, nabavi nove medicinske opreme, stanju u zdravstvenom sustavu, hitnoj helikopterskoj službi te pravilima o dualnom radu liječnika. Osvrnuvši se na informacije o pojavi impetiga, Hrstić je istaknula da nema razloga za paniku.

- Nikakva briga. Ne događa se to svake godine tijekom ljeta. Kako su naveli, treba držati higijenu, a provjereno je i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – more je čisto, nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu, poručila je Hrstić.

Govoreći o obnovi zdravstvene infrastrukture, ministrica je istaknula kako se završava treća faza obnove KBC-a Sestre milosrdnice te da se radovi u zagrebačkim bolnicama bliže kraju.

- Upravo su završile instalacije pet novih linearnih akceleratora i radovi se privode kraju. Kada pogledamo i obnovu Merkura te ostalih bolnica, možemo reći da su zdravstvene ustanove u Zagrebu uglavnom pri kraju obnove i tome se veselimo, rekla je Hrstić.

Novi PET/CT uređaj stiže do kraja godine

Ministrica je potvrdila da je postupak nabave novog PET/CT uređaja za KBC Zagreb dovršen te da se njegova instalacija očekuje do kraja godine.

- Izabrana je ponuda i uređaj bi trebao biti instaliran do kraja godine, ovisno o dinamici završetka treće faze obnove, kazala je.

Na pitanje o mogućoj nabavi javnog ciklotrona, koji bi omogućio proizvodnju radiofarmaka u javnom zdravstvenom sustavu, rekla je da konačna odluka još nije donesena.

- Ako povećavamo broj PET/CT uređaja, sigurno treba razmišljati o ciklotronu. Sa strukom ćemo napraviti dobar strateški plan za javni zdravstveni sustav, rekla je Hrstić. Dodala je kako je cilj da se nova medicinska oprema maksimalno koristi.

- Nije ideja imati uređaje koji će biti iskorišteni 20 ili 30 posto, nego da budu u punoj funkciji, rekla je.

O spremačicama, helikopterskoj hitnoj službi i radu liječnika

Komentirajući upozorenja sindikata o nedostatku spremačica i njihovim plaćama, ministrica je priznala da problem postoji, ali i podsjetila na prošlogodišnje povećanje plaća u zdravstvu.

- Otvoreno je pitanje uvida u same koeficijente. Budući da je riječ o općim poslovima, uvijek postoji prostor za razgovor, poručila je Hrstić.

Govoreći o hitnoj helikopterskoj službi, istaknula je da je riječ o važnom iskoraku za hrvatski zdravstveni sustav te da će Ministarstvo nastaviti analizirati mogućnosti njegova unaprjeđenja.

- Hitna helikopterska i pomorska služba danas su postale standard. Naš je zadatak napraviti održiv sustav i sagledati gdje postoje mogućnosti za poboljšanja, rekla je Hrstić.

Na kraju se osvrnula i na pravila o dualnom radu liječnika, odnosno izdavanju dopusnica za rad u privatnom sektoru.

- Iako ukupno gledano nitko nije ostao bez dopusnice, pojedinačno je bilo slučajeva u kojima dopusnice nisu izdane, rekla je.

Kao primjer uspješne organizacije rada izdvojila je Kliničku bolnicu Sveti Duh.

- Sveti Duh je reorganizacijom rada uspio smanjiti liste čekanja za magnetsku rezonancu i CT. To pokazuje da ravnatelji imaju alat kojim mogu rješavati konkretne probleme jer nije svaka zdravstvena ustanova ista, zaključila je Hrstić.