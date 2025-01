Hrstić o tragediji u Primoštenu: 'Provjerava se realnost bolovanja 11 liječnika hitne...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u četvrtak govoreći o okolnostima smrti pacijenta u Primoštenu početkom ovoga tjedna, da je nedostatak liječnika hitne medicine na tom području samo privremen jer ih je na bolovanju čak 11, te je zatražena provjera tih bolovanja.

"U ovom trenutku 11 liječnika hitne medicine u šibensko-kninskom zavodu nalazi se na bolovanju, to je privremena nesposobnost, a ne trajni nedostatak kadra", istaknula je ministrica nakon sjednice Vlade odgovarajući na pitanja o smrtnom slučaju u Primoštenu nakon intervencije tima Hitne pomoći u kojemu nije bilo liječnika.

Poručila je i da je u tijeku analiza tog slučaja te će se nakon toga moći utvrditi je li bilo propusta u postupanju tima s dvije medicinske sestre i vozačem. Kazala je i da svi građani Šibensko-kninske županiji imaju i imat će adekvatnu zdravstvenu skrb.

"Naglašavam da se 11 liječnika nalazi na bolovanju, istovremeno", ponovila je. Potvrdila je da ju je v.d. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Tomislav Jukić izvijestio da je sve napravio da se organizira 24-sata hitnu medicinsku službu te zatražio provjeru realnosti tih bolovanja. Dodala je da je toliki broj bolovanja moguć ako je riječ o gripi ili virozi.

Potvrdila je da je otvoren natječaj za ravnatelja šibensko-kninskog Zavoda za hitnu medicinu, nakon što je Jukić na v.d. poziciji gotovo godinu dana, no odbila je prejudicirati je li aktualna situacija s bolovanjima povezana s tim natječajem.

Jukić je medijima potvrdio da je u ponedjeljak, 7. siječnja, u jutarnjim satima za vrijeme hitne medicinske intervencije Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije ispostave Primošten pacijent preminuo, u svojoj kući.

"U kuću pacijenta poslan je tim T2 s dvije medicinske sestre i vozačem. Jedna medicinska sestra ujedno specijalistica hitne medicine, te je obučena i ovlaštena postupati u ovakvim hitnim medicinskim intervencijama. Reanimacija je trajala gotovo jedan sat, ali na žalost bez uspjeha. Na intervenciju zbog kroničnog nedostatka liječnika uputili smo, sukladno pravilima službe, tim T2 (medicinske sestre i vozač) sukladno raspoloživim radnicima", naveo je Jukić.

Ministrica je podsjetila i da je u sklopu reforme sustava hitne medicinske pomoći počelo školovanje prvostupnica sestrinstva koje stječu kompetencije i ovlasti za samostalan rad. Također je navela da po zakonu nije moguće organizirati rad liječnika kroz 24 sata.

"To je nezakoniti način organizacije rada, to ne dozvoljava Zakon o radu, ali je pitanje može li se u izvanrednim situacijama organizirati rad 24 sata jer je maksimalno što se može u kontinuitetu raditi 16 sati. To se mora pravno provjeriti je li moguće", odgovorila je Hrstić na novinarsko pitanje.

HZHM: Trenutno 137 sestara i tehničara sa ovlasti samostalnog rada

Hini su iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu odgovorili da je u Hrvatskoj trenutačno 137 završenih specijalista medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, koji imaju ovlast za samostalni rad.

U procesu školovanja, u različitim fazama, nalazi se još 257 medicinskih sestara i tehničara, koji će svi steći licencu do kraja 2025. godine. Proces edukacije nastavit će se kontinuirano, kažu u HZHM-u.

Prvih sto prvostupnika i magistara sestrinstva završilo je jednogodišnje specijalističko usavršavanje u djelatnosti hitne medicine, a odobrenja sa samostalan rad dobili su u srpnju prošle godine.