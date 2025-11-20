Obavijesti

AKCIJA USKOKA

Hrstić o uhićenjima: Trebamo vratiti povjerenje u sustav

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Mjesec svjesnosti o raku gušterače | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Brine me i žao mi je da se to događa i u kojem god sustavu da se to događa. To nije dobro, a kao ministrica zdravstva podržavam institucije koje to rade. Ja sam dokaz da institucije rade, kaže ministrica

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u četvrtak, nakon uhićenja zbog sumnji u korupciju u jednoj zdravstvenoj ustanovi, kako apsolutno podržava rad institucija te je poručila da je njezin cilj vraćanje povjerenja ljudi u zdravstveni sustav.

Uskok je ranije danas izvijestio kako su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru kao i da je među uhićenima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.

"Brine me i žao mi je da se to događa i u kojem god sustavu da se to događa. To nije dobro, a kao ministrica zdravstva podržavam institucije koje to rade. Ja sam dokaz da institucije rade. Žalosno je da imaju materijala za raditi i podržavam svaku aktivnost koja će koruptivne aktivnosti u zdravstvenom sustavu izeliminirati na nulu", rekla je ministrica novinarima uoči konferencije povodom Ljubičastog studenog posvećenog podizanju svijesti o raku gušterače. 

Hrstić je također napomenula i kako se radi o zdravstvenoj ustanovi koja nije u vlasništvu, odnosno osnivačkim pravima Ministarstva zdravstva odnosno države, nego Grada Zagreba.

"Moj osobni cilj je vraćanje povjerenja ljudi u zdravstveni sustav", poručila je resorna ministrica.

Na temu uhićenja oglasio se jutros i Grad Zagreb koji je podsjetio kako je, po nalogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Gradski ured za kontrolu i reviziju izvršio kontrolu u klinici Sv. Ivan koja je pronašla nepravilnosti. Na temelju tog nalaza, Upravno vijeće ustanove u listopadu je razriješilo ravnatelja, a Grad Zagreb je isti mjesec podnio prijavu DORH-u da ocijene postoji li osnova za postupanje.

