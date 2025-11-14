Obavijesti

HRT-ov ogranak HND-a: Sramota je da HTV nije objavio ni jednu jedinu riječ o napadu na ekipu N1!

Piše HINA.,
HRT-ov ogranak HND-a: Sramota je da HTV nije objavio ni jednu jedinu riječ o napadu na ekipu N1!
Zagreb: Osnovan HND-ov Zbor novinara digitalnih radija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prešućivanjem ozbiljnog napada na novinare i snimatelja, Informativni program HTV-a zakazao je u svojoj temeljnoj zadaći – pravodobnom, točnom i nepristranom informiranju javnosti te dodatno pridonio rastu nepovjerenja, podjela i tenzija u društvu", priopćili su iz HND-a.

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva pri HRT-u ocijenio je u petak "neprofesionalnim, neodgovornim i sramotnim" to što u središnjem Dnevniku HTV-a nije objavljena ni riječ o fizičkom napadu na novinarsku ekipu N1 u Zagrebu.

To je, kažu, propust prema svim novinarima koji svakodnevno rade na terenu, često u teškim i rizičnim okolnostima.

"Prešućivanjem ozbiljnog napada na novinare i snimatelja, Informativni program HTV-a zakazao je u svojoj temeljnoj zadaći – pravodobnom, točnom i nepristranom informiranju javnosti te dodatno pridonio rastu nepovjerenja, podjela i tenzija u društvu", priopćili su iz HND-a.

OGLASILA SE POLICIJA Napadaču na novinarsku ekipu N1 kaznene prijave, Božinović: Pet puta je uhićen i dalje šeta
Napadaču na novinarsku ekipu N1 kaznene prijave, Božinović: Pet puta je uhićen i dalje šeta

Naglasili su i da se "takvim uređivačkim odlukama ne uljepšava slika Hrvatske, nego se svjesno zatvara oči pred stvarnošću i slabi položaj novinara koji profesionalno obavljaju svoj posao". 

Javna televizija, istaknuli su, nije i ne smije biti aparat vlasti ni produžena ruka bilo koje političke strukture, nego servis građana, obavezan informirati istinito, odgovorno i u javnom interesu.

"Kao kolege koji s napadnutim novinarima dijelimo teren i svakodnevne zadatke, izražavamo iskrenu podršku kolegama iz N1 Hrvatske i svim novinarima koji profesionalno, hrabro i odgovorno izvještavaju unatoč pritiscima i prijetnjama", naveli su te dodali da podržavaju stajalište središnjeg HND-a prema kojem je svaki napad na novinara - napad na demokraciju i pravo javnosti da zna. 

