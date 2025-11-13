Napadaču na novinarsku ekipu N1 kaznene prijave, Božinović: Pet puta je uhićen i dalje šeta

Zagrebačka policija objavila je kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom koji je na Trgu bana Josipa Jelačića u srijedu napao novinarsku ekipu N1 televizije.

Dobio je kaznene prijave zbog dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi koja obavlja poslove od javnog interesa na štetu novinara-reportera televizijske kuće starosti 31 godinu te snimatelja starosti 51-godinu.

- Naime, jučer 12. studenoga 2025. godine oko 13.55 sati u Zagrebu na prostoru Trgu bana Josipa Jelačića, novinar- reporter televizijske kuće i snimatelj obavljali su novinarski zadatak i time obavljali poslove od javnog interesa kada im je prišao osumnjičeni te prijetnjom da će upotrijebiti silu, verbalno ih napao i rukom udario u objektiv kamere. Osumnjičeni je nastavio s verbalnim napadom nakon čega se udaljio s mjesta događaja. U navedenom događaju 51-godišnji snimatelj je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Nastavanom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba - objavila je zagrebačka policija.

Operativnim radom brzo su ga uhitili na obližnjem Trgu kralja Tomislava.



Nastavljaju kako tu nije bio kraj njegovom protupravnom ponašanju. U policijskoj postaji gdje su ga priveli na kriminalističko istraživanje, narušavao je javni red i mir vrijeđajući i omalovažavajući policijske službenike. Uz to je bio i pijan. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,62 g/kg alkohola u organizmu. Zbog navedenog podnijeli su i prekršajnu prijavu. Za vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika prijeti mu novčana kazna od 700 do 4000 eura ili 30 dana zatvora.

Napominju da se u navedenom slučaju postupalo temeljem Protokola o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, a koji je Ministarstvo unutarnjih poslova potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske.

Sramotni napad je na N1 komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Imamo činjenicu da je osoba koja je to napravila dosad bila pet puta privođena. Pet puta uhićivana, pet puta prijavljivana i nakon svega toga se našao u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja. U tom slučaju, kao i u puno drugih, policija, u ovom slučaju splitska, je nekoliko puta osobu prijavljivala. I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela - rekao je ministar te istaknuo brzu reakciju policije.

- Policija je tu, čini mi se, vrlo brzo došla do te osobe, odradila svoj posao, privela ga i sad je opet cijela stvar na našem pravosudnom sustavu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu. Znam da se nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano - kazao je Božinović.