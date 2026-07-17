HRT upozorava na prevaru: Šire se lažne objave na Facebooku

Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. Prevaranti koriste lažne profile, montirane snimke i HRT-ov vizualni identitet kako bi korisnike naveli na opasne poveznice povezane s financijskim prijevarama.

- Poštovani gledatelji i korisnici, želimo vas upozoriti na aktualne internetske prijevare koje se šire putem društvene mreže Facebook, a u kojima se zloupotrebljava vizualni identitet Hrvatske radiotelevizije. Prevaranti putem lažnih profila objavljuju sponzorirane oglase i videozapise u kojima je montiran ili lažiran studio HRT‐a, a u kutu ekrana često se prikazuje krivotvoreni HRT‐ov logo. Cilj takvih objava je navesti građane da kliknu na poveznice koje vode na lažne i potencijalno opasne stranice, najčešće povezane s financijskim prijevarama. Napominjemo da HRT nema nikakve veze s takvim objavama, oglasima ili stranicama, te da se radi o neovlaštenoj i nezakonitoj zloupotrebi našeg vizualnog identiteta. Molimo vas da budete oprezni i da ne otvarate poveznice koje dolaze iz sumnjivih ili neprovjerenih izvora, osobito ako obećavaju brzu zaradu, ulaganja ili nagrade - upozorili su s Prisavlja.

- U slučaju da naiđete na ovakve objave, preporučujemo sljedeće: Ne klikajte na poveznice i ne ostavljajte osobne podatke, Prijavite objavu izravno Facebooku putem opcije "Report ad/post", Obrišite sve poruke ili obavijesti koje dolaze s takvih profila, Ako ste već kliknuli na poveznicu, preporučujemo da provjerite uređaj antivirusnim programom i po potrebi kontaktirate svoju banku - dodali su.