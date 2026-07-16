I u Dalmaciji prevare. Stariji građani izgubili 38.500 eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je u četvrtak da je u posljednjih deset dana spriječila tri pokušaja prijevare, pronašla osumnjičene i vratila novac građanima, no zaprimila je i dvije nove prijave u kojima su starije osobe oštećene za ukupno 38.500 eura.

Policija je priopćila da su policijski službenici u tri odvojena slučaja pravodobnim postupanjem spriječili dovršetak prijevara počinjenih po istom obrascu, pronašli osumnjičene osobe, kazneno ih prijavili i oštećenima vratili novac.

Unatoč tome, zaprimljene su još dvije prijave prijevara na štetu osoba starije životne dobi.

Prema navodima policije, 77-godišnjakinju je 14. srpnja oko 15 sati telefonom nazvala osoba koja se, plačući, predstavila kao njezina kći i rekla da je slomila nogu. U razgovor se potom uključio muškarac koji se predstavio kao liječnik te rekao da je potrebna hitna operacija. Oštećena je nepoznatoj osobi predala 7000 eura i zlatni nakit, čime je oštećena za ukupno 10.000 eura.

U drugom slučaju, 15. srpnja oko 9 sati 89-godišnjaka je na kućni telefon nazvao muškarac koji se predstavio kao liječnik i rekao da njegovoj kćeri treba hitna operacija koju je potrebno unaprijed platiti. Oko sat vremena poslije na njegovu adresu došao je nepoznati muškarac kojemu je predao 28.500 eura.

Policija ponovno upozorava građane da liječnici, policijski službenici i druge službene osobe telefonom ne traže predaju gotovine ili nakita radi liječenja člana obitelji.

Građanima savjetuju da u slučaju takvih poziva odmah prekinu razgovor, kontaktiraju člana obitelji na broj koji već poznaju te događaj prijave policiji na broj 192. Posebno pozivaju članove obitelji da o ovom obliku prijevare razgovaraju sa starijim osobama i upozore ih da novac i druge vrijednosti ne predaju nepoznatim osobama.