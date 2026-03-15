NAJAVIO ZLOČIN

Austrijski mediji: Hrvat u Linzu nožem napao dva Afganistanca - jednog ubio, a drugog ranio!

Piše Bruno Serdar,
U subotu navečer 34-godišnjak je nasumično izbo dvojicu muškaraca u centru austrijskog grada Linza. Jedna od žrtava je preminula. Muškarac je prethodno najavio zločin, javlja Feniks Magazin

Osumnjičenik je prethodno zločin, koji je počinio u Linzu u Austriji u subotu navečer, najavio svojoj supruzi, a ona je kontaktirala policiju. Napad se dogodio tijekom potjere. Kako pišu austrijski mediji, 26-godišnji muškarac je poginuo, a 24-godišnjak je teško ozlijeđen, javlja Feniks Magazin.

Kako pišu austrijski mediji, 34-godišnji Hrvat je poslijepodne najavio svojoj supruzi da će krenuti u napad i ubiti nekoga, rekao je glasnogovornik policije za APA-u. Supruga je kontaktirala policiju. Napad se dogodio u području Bismarckstrasse tijekom potjere. Ubijen je 26-godišnji Afganistanac, a 24-godišnji sunarodnjak preživio je napad nožem.

Svađa prije napada

Napadu je prethodila manja svađa na ulici. Hrvat je izgleda verbalno vrijeđao vozača kojeg nije poznavao, rekao je glasnogovornik policije. Dvojica Afganistanaca uključila su se u svađu i ukorila Hrvata.

Dok su se muškarci udaljavali, 34-godišnjak je potrčao za njima i napao 24-godišnjaka kuhinjskim nožem u grlo. Muškarac je prevezen u bolnicu i nalazi se izvan životne opasnosti.

ISTRAGA U TIJEKU STRAVA U ENGLESKOJ! Tijelo muškarca pronašli u kanti za smeće. Oglasila se policija...
STRAVA U ENGLESKOJ! Tijelo muškarca pronašli u kanti za smeće. Oglasila se policija...

Drugi Afganistanac pao je pri bijegu. Napadač ga je zatim udario nogom u glavu i ubo u gornji dio tijela. Svjedoci su priskočili u pomoć 26-godišnjaku i pružili mu prvu pomoć, ali Afganistanac je ubrzo nakon toga preminuo u bolnici.

TEŠKE OZLJEDE Dijete u Zagorju palo pri izlasku iz školskog busa: Vozač mu prešao preko noge i pobjegao!
Dijete u Zagorju palo pri izlasku iz školskog busa: Vozač mu prešao preko noge i pobjegao!

Počinitelj je pobjegao. Međutim, ubrzo nakon toga uhitila ga je Grupa za brzu intervenciju (SIG) na Volksgartenstrasse i uhitila. Izjave 34-godišnjaka tijekom ispitivanja još nisu bile poznate rano u nedjelju ujutro, pišu austrijski mediji.

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
JAČI OD SMRTI

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak
DVA VELIKA DOBITKA

Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak

Uplatio 2,60 € pa osvojio 80.000 € jer nije pogodio nijedan broj, a Joker broj 423315 nekome je iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura
FOTO Ovo je elitna jedinica koja čuva najopasnije kriminalce RH: 'Ima ih 30 i spremni su na sve'
POSTROJBA OD MILIJUN EURA

FOTO Ovo je elitna jedinica koja čuva najopasnije kriminalce RH: 'Ima ih 30 i spremni su na sve'

Naši službenici svakodnevno treniraju što se tiče sprovođenja, napada na službena vozila, nošenja s visokorizičnim i stresnim situacijama, odbijanja napada, kažu nam njihovi nadređeni

