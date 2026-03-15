Austrijski mediji: Hrvat u Linzu nožem napao dva Afganistanca - jednog ubio, a drugog ranio!

Osumnjičenik je prethodno zločin, koji je počinio u Linzu u Austriji u subotu navečer, najavio svojoj supruzi, a ona je kontaktirala policiju. Napad se dogodio tijekom potjere. Kako pišu austrijski mediji, 26-godišnji muškarac je poginuo, a 24-godišnjak je teško ozlijeđen, javlja Feniks Magazin.

Kako pišu austrijski mediji, 34-godišnji Hrvat je poslijepodne najavio svojoj supruzi da će krenuti u napad i ubiti nekoga, rekao je glasnogovornik policije za APA-u. Supruga je kontaktirala policiju. Napad se dogodio u području Bismarckstrasse tijekom potjere. Ubijen je 26-godišnji Afganistanac, a 24-godišnji sunarodnjak preživio je napad nožem.

Svađa prije napada

Napadu je prethodila manja svađa na ulici. Hrvat je izgleda verbalno vrijeđao vozača kojeg nije poznavao, rekao je glasnogovornik policije. Dvojica Afganistanaca uključila su se u svađu i ukorila Hrvata.

Dok su se muškarci udaljavali, 34-godišnjak je potrčao za njima i napao 24-godišnjaka kuhinjskim nožem u grlo. Muškarac je prevezen u bolnicu i nalazi se izvan životne opasnosti.

Drugi Afganistanac pao je pri bijegu. Napadač ga je zatim udario nogom u glavu i ubo u gornji dio tijela. Svjedoci su priskočili u pomoć 26-godišnjaku i pružili mu prvu pomoć, ali Afganistanac je ubrzo nakon toga preminuo u bolnici.

Počinitelj je pobjegao. Međutim, ubrzo nakon toga uhitila ga je Grupa za brzu intervenciju (SIG) na Volksgartenstrasse i uhitila. Izjave 34-godišnjaka tijekom ispitivanja još nisu bile poznate rano u nedjelju ujutro, pišu austrijski mediji.