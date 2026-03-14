STRAVA U ENGLESKOJ! Tijelo muškarca pronašli u kanti za smeće. Oglasila se policija...

U engleskom gradu Coventryju, 30 kilometara od Birminghama, u parku Cash's Park pronađeno je tijelo muškarca u kanti za smeće, izvijestila je policija. Tijelo je u petak oko 17 sati otkrio građanin koji je o svemu odmah obavijestio policiju. Naime, riječ je o muškarcu starosti između 40 i 50 godina čiji identitet još nije utvrđen. Policija West Midlandsa pokrenula je istragu, a policijski službenici i dalje se nalaze na mjestu događaja.

Istražitelji zasad sumnjaju da je muškarac stradao u prometnoj nesreći, odnosno da ga je udarilo vozilo, nakon čega je njegovo tijelo premješteno i ostavljeno u parku. U suradnji s gradskim vlastima policija pokušava utvrditi i odakle potječe kanta za smeće sa zelenim poklopcem u kojoj je tijelo pronađeno.

Policija je uputila apel građanima koji bi mogli imati informacije o događaju.

- Hitno tražimo da nam se javi svatko tko sumnja da je jučer automobilom možda udario pješaka. Također, pozivamo sve koji su primijetili promjenu u ponašanju kod poznanika koji vozi ili su uočili oštećenje na nečijem vozilu da nas kontaktiraju - izjavio je glavni detektivski inspektor Phil Poole.

- Ključno je da što prije pronađemo tu osobu kako bismo čuli njezinu stranu priče - dodao je.

- Također molimo da nam se jave građani s tog područja kojima je možda ukradena kanta za smeće sa zelenim poklopcem - dodao je.

Policija je također pozvala sve koji posjeduju snimke s nadzornih kamera ili kamera u vozilima s tog područja da ih dostave istražiteljima kako bi pomogli u rasvjetljavanju okolnosti ovog slučaja.