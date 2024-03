Hrvat iz Bundestaga opomenuo Vučića i Brnabić: 'Nadaju se, ali njihovi trikovi ne prolaze u EU'

Zastupnik u njemačkom parlamentu Bundestagu Josip Juratović opomenuo je u srijedu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijerku u tehničkom mandatu Anu Brnabić, da se ne nadaju da će ponovo trikovima moći prevariti predstavnike Europske unije (EU), prenijela je agencija Beta. Juratović je to rekao za TV N1, povodom pretpostavke opozicijskih stranaka da će beogradski izbori biti održani u travnju i da neće biti vremena za poboljšanje izbornih uvjeta, navodi Beta.

- Znam za taj strah, on je opravdan. Ne bih to preporučio Vučiću ni Brnabić da opet misle da nas mogu na trikove prijeći, kao kada su bili izbori prije božićnih i novogodišnjih praznika - kazao je Juratović. Ovog puta će se sve dobro promatrati, istaknuo je zastupnik njemačkog SPD-a (socijaldemokrati).

- Na kraju krajeva, oni su ti koji su priopćili da su spremni na unapređenje izbornih uvjeta - rekao je Juratović i naglasio da će predstavnici EU učiniti sve da izbori budu "stvarno pošteni, koliko je to moguće u Srbiji".

Na pitanje o tome hoće li EU uputiti misiju na beogradske izbore, Juratović je rekao da to zavisi od Srbije.

- EU je uvijek spremna pružiti svaku vrstu pomoći, ali mora Srbija to sama htjeti - kazao je. On je ustvrdio da je oporba u Srbiji postigla velik uspjeh i svašta preživjela tijekom izborne kampanje te da ga je "pozitivno iznenadila" .

- Demokracija je u Srbiji ojačana i Vučić će morati to prihvatiti kao činjenicu - rekao je zastupnik Bundestaga.

Upitan o tome kako se oštra retorika iz Beograda prema Njemačkoj tumači u Berlinu, Juratović ističe da on stoji iza ocjene o nepravilnostima izbora u prosincu, ali da iza toga nije stala samo Njemačka, već i cijela EU.

- Sama rezolucija koja je usvojena 8. veljače došla je do tog saznanja da su uočene nepravilnosti, da treba reagirati - rekao je Juratović. On je kazao da je Njemačka jedan od glavnih saveznika Srbije, dodavši da to ne znači da "tolerira praksu koju obavljaju Vučić i srbijanska vlada" zaključivši da "Aleksandar Vučić i aktualna vlada nisu Srbija".

Kako je ranije prenijela agencija, predsjednica srbijanske vlade Ana Brnabić sastala se tijekom dana s predsjednicom Europske komisije (EK) Ursulom Von der Leyen. Srdačan susret s von der Leyen u Bukureštu na EPP kongresu, napisala je premijerka o susretu na marginama kongresa Europske pučke stranke (EPP), koji se u srijedu u četvrtak odvija u rumunjskom glavnom gradu. Srpska napredna stranka (SNS) pridružena je članica EPP-a.