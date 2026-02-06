Obavijesti

IMAO 14 PAKETIĆA

Hrvata uhitili u Dominikanskoj Republici. Pronašli mu kokain

Policija je na istom aerodromu prije dva mjeseca privela hrvatsku državljanku koja se namjeravala ukrcati na let za Španjolsku. U njenim putnim koferima, s dvostrukim dnom, pronašla je navodno 4 paketića kokaina u crnim gumenim futrolama

Hrvatski 21-godišnji državljanin uhićen je u četvrtak na aerodromu u Santo Domingu, glavnom gradu Dominikanske Republike, pod sumnjom da je htio unijeti 14 paketića kokaina na let za Frankfurt, priopćila je tamošnja Nacionalna uprava za kontrolu droga (DNCD).

Mladić, čiji identitet nije otkriven, nalazio se u međunarodnoj zračnoj luci Las Américas s ručnom prtljagom. Njegov crni ruksak pregledan je rengenskim uređajem, a inspektori su na ekranu uočili sumnjive predmete.

Pristupili su zato iscrpnijem pregledu pa u ruksaku pronašli 14 paketića tvari za koju pretpostavljaju da je kokain. Paketići su bili obloženi trakama različitih boja.

Mladić je priveden te se nije ukrcao na let za Njemačka, a paketići su poslani na dodatnu analizu.

Policija je na istom aerodromu prije dva mjeseca privela hrvatsku državljanku koja se namjeravala ukrcati na let za Španjolsku. U njenim putnim koferima, s dvostrukim dnom, pronašla je navodno 4 paketića kokaina u crnim gumenim futrolama.

Dominikanska Republika je turistička zemlja u Karipskom moru, u srednjoj Americi.

- Kriminalne organizacije pronalaze osobe raznih nacionalnosti te ih koriste kao mule za prijenos droge u SAD, Kanadu i Europu - priopćio je DNCD 21. studenog.

Mjesec dana ranije je Kostarika izručila Hrvatskoj 50-godišnjeg Miroslava Aničića koji je u toj također karipskoj zemlji bio uhićen 2021. na temelju Interpolove tjeralice.

Sud u Zagrebu tražio ga je radi odsluženja 13-godišnje zatvorske kazne zbog prevoženja kokaina privatnim avionima iz Dominikanske Republike i Bahama u Europu.

Kokain se najviše proizvodi južnije u Kolumbiji, Peruu i Boliviji. Privedeni hrvatski državljani nisu nam bili dostupni za komentar. Generalni konzulat u New Yorku, koji pokriva Dominikansku Republiku, nije odgovorio na upit do objave ove vijesti.

