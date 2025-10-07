Obavijesti

Hrvata uhitili u Tunisu. Dronom je napao flotilu za Gazu?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Yiannis Kourtoglou

Uhićenje je uslijedilo nakon prijavljenog napada dronom na jedan od brodova iz flotile, brod Family pod portugalskom zastavom, dok je bio usidren u luci Sidi Bou Said, nedaleko od Tunisa

Hrvatski državljanin uhićen je u Tunisu u sklopu istrage o napadu dronovima na Global Sumud Flotillu koja je plovila od Barcelone do Gaze. Uhićenje je uslijedilo nakon prijavljenog napada dronom na jedan od brodova iz flotile, brod Family pod portugalskom zastavom, dok je bio usidren u luci Sidi Bou Said, nedaleko od Tunisa, piše Carthage magazin.

Flotila je na putu iz Barcelone stigla u Tunis gdje ih u dva navrata 9. i 10. rujna napao dron. Flotila je podijelila snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako ljudi na brodu Alma pod britanskom zastavom viču "vatra" i pokazuju prema nebu.

Gorući projektili pali su na palubu, eksplodirali i izazvali požar. U incidentu nitko nije ozlijeđen.

 - Dron je došao i ispustio još jednu zapaljivu napravu - rekao je Thiago Ávila, brazilski aktivist i glasnogovornik flotile. Sličan napad dogodio se i na portugalski brod Family 9. rujna.

