Hrvatska uskoro dobiva članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u slučajevima Tomašević i Šveb | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Uvjetima iz javnog poziva udovoljili su Svetislav Drakulić, pročelnik Službe za poslove gradonačelnice i Gradskog vijeća u Čakovcu, Simona Marić Ćurić, savjetnica za lobiranje u Povjerenstvu, Sanja Ružman, viša pravosudna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, i Filip Štefan, glavni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije

Saborski Odbor za izbor i imenovanja razgovara u četvrtak s četiri kandidata koji ispunjavaju uvjete za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Uvjetima iz javnog poziva udovoljili su Svetislav Drakulić, pročelnik Službe za poslove gradonačelnice i Gradskog vijeća u Čakovcu, Simona Marić Ćurić, savjetnica za lobiranje u Povjerenstvu, Sanja Ružman, viša pravosudna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, i Filip Štefan, glavni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Nakon što Odbor s njima obavi razgovore, učinit će se sigurnosna provjera nakon čega će Sabor, vjerojatno za mjesec do dva, o njima tajno glasovati na plenarnoj sjednici.

Novi član Povjerenstva bira se jer je Hrvatski sabor krajem studenoga prošle godine za predsjednicu Povjerenstva izabrao Ines Pavlačić kojoj je time prestala dužnost članice pa treba izabrati novog člana.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, a nakon izbora Pavlačić to tijelo ima tri člana, a to su: Igor Lukač, Nike Nodilo Lakoš i Ana Poljak.

Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na pet godina. Bira ih Sabor tajnim glasovanjem većinom glasova svih zastupnika.

