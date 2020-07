'Hrvati će se iz BiH moći vratiti bez samoizolacije, a maske bi mogle u sve zatvorene prostore'

<p>Hrvatska proteklih dana bilježi najgore brojke novozaraženih korona virusom dosad, a zbog toga se i uvode neke nove mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze, a te mjere se ponajviše tiču masovnih okupljanja.</p><p> - Odluka je odobrena i stupit će na snagu od ponedjeljka, tako da svi imaju vremena pripremiti se i prijaviti sva okupljanja koja su dužni. Znači, od 100 osoba na više. I da inspektori mogu napraviti plan nadzora okupljanja. Nadzirat će se što je propisano mjerama za takva okupljanja. Taj popis je bitan, ako dođe do zaraze pa da se lakše može pronaći kontakte. Uglavnom, sve što je propisano oduvijek i da smo se toga pridržavali, do ovoga ne bi došlo - rekao je o mjerama ravnatelj Civilne zaštite RH <strong>Damir Trut</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3848904/ravnatelj-civilne-zastite-donosi-dobre-vijesti-hrvati-koji-se-vrate-iz-bih-nece-morati-u-samoizolaciju/" target="_blank">RTL</a> pa objasnio zašto je baš brojka od 100 ljudi odabrana za okupljanje:</p><p>- To je neka srednja brojka, da ne ulazimo u svako okupljanje od deset, dvadeset ili trideset ljudi. Ima ih veliki broj. Ovo je srednji broj okupljanja, koji je možda malo interesantniji zbog broja kontakata na takvom okupljanju, da bismo ih mogli imati pod nadzorom, ako slučajno dođe do zaraze.</p><p>Trut je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3848904/ravnatelj-civilne-zastite-donosi-dobre-vijesti-hrvati-koji-se-vrate-iz-bih-nece-morati-u-samoizolaciju/" target="_blank">RTL</a> potvrdio i da se razgovara o uvođenju maski u sve zatvorene prostore, kao što se napravilo s javnim prijevozom. Isto tako, otkrio je i kako će se Hrvati iz BiH moći vraćati kući bez samoizolacije.</p>