CIJELA OBITELJ IM JE U CARACASU

Hrvati iz Venezuele: 'Američki napad jedino je rješenje da se okonča Madurov dugi režim...'

Piše Bojana Mrvoš,
Hrvati iz Venezuele: 'Američki napad jedino je rješenje da se okonča Madurov dugi režim...'
Foto: Reuters

Obitelj Hrgetić se u Hrvatsku iz Venezuele vratila prije petnaest godina, imaju posao i u Caracasu i u Zagrebu. Podržavaju napad na Caracas

Iako rat nije najsretnije rješenje, nažalost jedino je, jer Maduro inače nikad ne bi otišao s vlasti. Venezuela dvadeset i sedam godina živi kao taoc režima - ekonomija je uništena, obrazovanje, sve, BDP je u zadnjih petnaest godina pao za čak 80 posto, a vrijednost novca se srozala za četrnaest nula, kažu za 24sata supružnici Mara i Josip Hrgetić iz Zagreba, povratnici iz Venezuele. Posao imaju i u Hrvatskoj i Venezueli, kamo Josip odlazi triput godišnje. Ovdje žive posljednjih petnaest godina.

Eksplozije u Caracasu 02:03
Eksplozije u Caracasu | Video: Reuters

- U Hrvatsku sam se vratio sa zadnjeg poslovnog puta u Venezuelu prije deset dana, na jedvite jade zbog otkazanih letova. Podržavam američki napad jer je država dvadeset i sedam godina taoc režima. Osjećaji nam jesu podijeljeni, jer je svaki rat težak, ali drukčije nije moglo. Znamo i da će trenuci koji slijede biti teški, budući da je režim itekako pustio svoje korijenje i ostavio traga, ali negdje se moralo početi - kaže Josip Hrgetić, poduzetnik. 

EKSPLOZIJE U CARACASU Venezuelska vlada osudila američku vojnu agresiju: Žele preuzeti našu naftu i minerale
U Caracasu su mu majka i braća, svi su, kaže, dobro, i na sigurnom. 

- Prema onome što znamo i vidimo na snimkama, Amerikanci gađaju, kirurški, isključivo vojne ciljeve, i dosad nema žrtava.  U Caracasu je ogromna vojarna, sa čitavim naseljem, kompleks građen godinama, i na način da u njemu žive i civili, kako bi se zaštitilo vojsku. Kompleks je jako velik, lociran kao, ilustracije radi, Borongaj u Zagrebu. Sad se strateški gađaju tri cilja unutra, isključivo vojna, pojašnjava Josip. I u centru grada se, nastavlja, gađa isključivo vojne antene, mjesta na kojima je protuzračna obrana, kao i luka La Guaira,odnosno pomoćni aerodrom izvan grada na davedeset odnosno pedeset kilometara od grada.

- Za Madurova režima je iz Venezuele otišlo devet milijuna ljudi, i to samo onih s isključivim državljanstvom Venezuele. Kad bi se tom broju pridodali još ljudi poput nas, koji imamo i neko drugo državljanstvo, iseljenih je sigurno bilo i jedanaest milijuna, kažu Hrgetići.  

NAPETO U VENEZUELI Delta Force specijalci u akciji zgrabili Madura i ženu, njegova zamjenica traži dokaz da su živi
- Oni koji govore protiv režima nisu dobro prolazili, imamo takvih i među svojim prijateljima i poznanicima, zato smo sretni što je rješenje konačno stiglo, kažu. Na pitanje kako komentiraju tvrdnje da Amerika napada Venezuelu zbog svojih energetskih interesa, Josip odgovara kao interesa sigurno ima, no ne i drugog načina da se okonča dugogodišnji režim. 

