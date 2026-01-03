Obavijesti

EKSPLOZIJE U CARACASU

Venezuelska vlada osudila američku vojnu agresiju: Žele preuzeti našu naftu i minerale

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje...

Venezuelska vlada osudila je u subotu "vojnu agresiju" SAD-a nakon izvješća o eksplozijama u glavnom gradu Caracasu. 

"Venezuela odbacuje, osuđuje i odbacuje pred međunarodnom zajednicom iznimno ozbiljnu vojnu agresiju koju je počinila sadašnja vlada Sjedinjenih Američkih Država protiv venezuelskog teritorija."

Američki predsjednik Donald Trump naredio je napade na lokacije unutar Venezuele, uključujući vojne objekte, rekli su američki dužnosnici za BBC-jevog američkog partnera CBS News.

Napadi su izvedeni u Caracasu i Mirandi, Aragui i La  Guairi, objavila je venezuelska vlada.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje. 

Dužnosnici rumpove administracije upoznati su s izvješćima o eksplozijama i zrakoplovima iznad glavnog grada Venezuele Caracasa rano u subotu ujutro, objavila je CBS-ova reporterka Jennifer Jacobs na X-u.

"U ovom trenutku bombardiraju Caracas", objavio je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro na X. "Upozorite sve - napali su Venezuelu. Bombardiraju raketama. (Organizacija američkih država) i UN moraju se odmah sastati."

Petro, koji nije dao daljnje informacije niti naznačio izvor svojih tvrdnji, više je puta izrazio protivljenje američkoj kampanji pritiska.

