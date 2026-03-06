Morali smo sletjeti po gorivo. Sada smo svi sretni jer idemo kući. Bilo je neizvjesno prije leta jer smo sjedili u avionu sat vremena dok su sve pripremali. Svaki trenutak se aerodrom može zatvoriti, dok ne poletiš nisi siguran, rekla je putnica
Hrvati napokon sletjeli na sigurno: Nisam se bojala, prošli smo Domovinski rat
U jeku fertutme zračnog prometa zbog rata između SAD-a, Izraela i Irana, hrvatski državljani su napokon sretno i mirno sletjeli u Zagreb. Nervozno gledanje na sat i pitanje kada ćemo krenuti, ostavili su iza sebe.
- Put je bio dobro organiziran. Sve je bilo u redu. Nisam se bojala, mi smo prošli Domovinski rat. Bila je malo stresnija situacija. Baš ne preferiram Dubai, bila sam u tranzitu, ali se pokazalo da je to uređena sigurna zemlja - rekla je gospođa nakon što je napokon stala na sveto hrvatsko tlo.
- Sretni smo. Zadovoljni smo s organizacijom. Od prvog dana sve savršeno. Zbog svega što se događa, put se produljio tri dana. Ta tri dana su bila vječnost - rekla je Vesna Ciglar koja nije mogla skinuti osmijeh s lica.
Aerodromom su se prelomile uzvici sreće, suze radosnice i osmijesi, a ljudi su letjeli jedni drugima u zagrljaj, znajući da je pakao rata u kojem su se našli ni krivi ni dužni, daleko iza njih.
- Morali smo sletjeti po gorivo. Sada smo svi sretni jer idemo kući. Bilo je neizvjesno prije leta jer smo sjedili u avionu sat vremena dok su sve pripremali. Svaki trenutak se aerodrom može zatvoriti, dok ne poletiš nisi siguran. Tamo je situacija u redu, nisam osjetila pretjerani strah, čuju se detonacije, bila je jedna uzbuna. Dobili smo na mobitele upozorenje za rakete i to nije ugodno. No, oni to dosta dobro odrađuju i bilo je relativno u redu - rekla je putnica iz Dubaija.
