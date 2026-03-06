Obavijesti

News

Komentari 1
STIGLI U ZAGREB

Hrvati napokon sletjeli na sigurno: Nisam se bojala, prošli smo Domovinski rat

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvati napokon sletjeli na sigurno: Nisam se bojala, prošli smo Domovinski rat
4
Foto: 24sata

Morali smo sletjeti po gorivo. Sada smo svi sretni jer idemo kući. Bilo je neizvjesno prije leta jer smo sjedili u avionu sat vremena dok su sve pripremali. Svaki trenutak se aerodrom može zatvoriti, dok ne poletiš nisi siguran, rekla je putnica

Admiral

U jeku fertutme zračnog prometa zbog rata između SAD-a, Izraela i Irana, hrvatski državljani su napokon sretno i mirno sletjeli u Zagreb. Nervozno gledanje na sat i pitanje kada ćemo krenuti, ostavili su iza sebe.

 - Put je bio dobro organiziran. Sve je bilo u redu. Nisam se bojala, mi smo prošli Domovinski rat. Bila je malo stresnija situacija. Baš ne preferiram Dubai, bila sam u tranzitu, ali se pokazalo da je to uređena sigurna zemlja - rekla je gospođa nakon što je napokon stala na sveto hrvatsko tlo. 

Pokretanje videa...

Hrvati stigli u Zagreb 00:59
Hrvati stigli u Zagreb | Video: 24sata

 - Sretni smo. Zadovoljni smo s organizacijom. Od prvog dana sve savršeno. Zbog svega što se događa, put se produljio tri dana. Ta tri dana su bila vječnost - rekla je Vesna Ciglar koja nije mogla skinuti osmijeh s lica.

Pokretanje videa...

Hrvati stigli u Zagreb 00:22
Hrvati stigli u Zagreb | Video: 24sata

Aerodromom su se prelomile uzvici sreće, suze radosnice i osmijesi, a ljudi su letjeli jedni drugima u zagrljaj, znajući da je pakao rata u kojem su se našli ni krivi ni dužni, daleko iza njih.

SPASILI SE OD RATA Hrvati uskoro stižu: Prvo što ćemo napraviti jest zagrliti ih!
Hrvati uskoro stižu: Prvo što ćemo napraviti jest zagrliti ih!

 - Morali smo sletjeti po gorivo. Sada smo svi sretni jer idemo kući. Bilo je neizvjesno prije leta jer smo sjedili u avionu sat vremena dok su sve pripremali. Svaki trenutak se aerodrom može zatvoriti, dok ne poletiš nisi siguran. Tamo je situacija u redu, nisam osjetila pretjerani strah, čuju se detonacije, bila je jedna uzbuna. Dobili smo na mobitele upozorenje za rakete i to nije ugodno. No, oni to dosta dobro odrađuju i bilo je relativno u redu - rekla je putnica iz Dubaija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026