Hrvati uskoro stižu: Prvo što ćemo napraviti jest zagrliti ih!

Zrakoplov Croatia Airlinesa na putu iz Dubaija uskoro dolazi u Zagreb. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po hrvatskom vremenu, no bilo je kašnjenja. Zrakoplov od 149 mjesta spasio je Hrvate od pakla rata na Bliskom istoku kakav se ne pamti godinama.

Na aerodromu s nestrpljenjem, ali i velikom dozom olakšanja čekaju članovi obitelji i prijatelji.

Pokretanje videa... 01:17 Hrvati se uskoro vraćaju | Video: 24sata

- Čekamo dvije prijateljice i jednu malu djevojčicu od godine dana - rekla je Ivana Prkačin koja s nestrpljenjem čeka prijateljice na putu iz ralja kaosa na Bliskom istoku.

- Bilo je napeto. Do zadnjeg trenutka nisu imali informacije. To je izvanredna situacija. Nama je sigurno bilo lakše nego njima, ali to je sve traumatično. Kao da smo u nekakvom PTSP-u. Dosta je bilo traumatično. Prvo što ćemo napraviti je zagrliti ih - dodala je.

Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, spremaju se i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika Fly Dubai na relaciji Dubai – Zagreb. Kapacitet im je 300 mjesta, a u Zagreb bi trebali sletjeti u ranim jutarnjim satima.

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana.

NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:

ime i prezime

datum i mjesto rođenja

broj putovnice

datum isteka putovnice

broj mobilnog telefona

trenutačnu lokaciju (grad/emirat)



Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr



KATAR I OMAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr



BAHREIN I KUVAJT

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: +965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr



SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr



IRAK

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr



IRAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr



IZRAEL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr



TURSKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr



CIPAR

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr