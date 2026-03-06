Obavijesti

SPASILI SE OD RATA

Hrvati uskoro stižu: Prvo što ćemo napraviti jest zagrliti ih!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Čekamo dvije prijateljice i jednu malu djevojčicu od godine dana, rekla je Ivana Prkačin koja s nestrpljenjem čeka prijateljice na putu iz ralja kaosa na Bliskom istoku

Admiral

Zrakoplov Croatia Airlinesa na putu iz Dubaija uskoro dolazi u Zagreb. U glavni grad trebao je sletjeti oko 23.40 sati po hrvatskom vremenu, no bilo je kašnjenja. Zrakoplov od 149 mjesta spasio je Hrvate od pakla rata na Bliskom istoku kakav se ne pamti godinama. 

Na aerodromu s nestrpljenjem, ali i velikom dozom olakšanja čekaju članovi obitelji i prijatelji.

Hrvati se uskoro vraćaju 01:17
Hrvati se uskoro vraćaju | Video: 24sata

 - Čekamo dvije prijateljice i jednu malu djevojčicu od godine dana - rekla je Ivana Prkačin koja s nestrpljenjem čeka prijateljice na putu iz ralja kaosa na Bliskom istoku. 

 - Bilo je napeto. Do zadnjeg trenutka nisu imali informacije. To je izvanredna situacija. Nama je sigurno bilo lakše nego njima, ali to je sve traumatično. Kao da smo u nekakvom PTSP-u. Dosta je bilo traumatično. Prvo što ćemo napraviti je zagrliti ih - dodala je.

Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, spremaju se i dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika Fly Dubai na relaciji Dubai – Zagreb. Kapacitet im je 300 mjesta, a u Zagreb bi trebali sletjeti u ranim jutarnjim satima.

RAT S IRANOM Šef izraelske vojske: E, sada rat ulazi u novu fazu. Dogodit će se iznenađujući potezi!
Šef izraelske vojske: E, sada rat ulazi u novu fazu. Dogodit će se iznenađujući potezi!

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u stalnom su kontaktu s domaćim, lokalnim i međunarodnim zrakoplovnim prijevoznicima te kontinuirano rade na osiguranju dodatnih mogućnosti repatrijacije hrvatskih državljana.

NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:
ime i prezime
datum i mjesto rođenja
broj putovnice
datum isteka putovnice
broj mobilnog telefona
trenutačnu lokaciju (grad/emirat)
 
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr
 
KATAR I OMAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
E-mail: croemb.doha@mvep.hr
 
BAHREIN I KUVAJT
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: +965 253 88 705
E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr
 
SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
E-mail: crocons.cairo@mvep.hr
E-mail: croemb.cairo@mvep.hr
 
IRAK
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081
E-mail: crobagdad@mvep.hr
 
IRAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: +98 21 22705090
E-mail: iran@mvep.hr
 
IZRAEL
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
E-mail: croemb.israel@mvep.hr
 
TURSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882
E-mail: ankara@mvep.hr
 
CIPAR
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421
E-mail: crocons.athens@mvep.hr

