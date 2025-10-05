Obavijesti

NESTALI U LAVINI

Hrvati nestali u srcu Julijskih Alpi: 'Povećana mogućnost lavina otežava posao službama'

Tijekom uspona ih je navodno iznenadila lavina. Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju timovi GRZS-a iz Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija...

Troje hrvatskih državljana nestalo je u lavini pod vrhom planine Tosc (2275m) u Julijskim Alpama i u tijeku je akcija potrage i spašavanja Gorske spasilačke službe Slovenije (GRZS), priopćila je u nedjelju policijska uprava u Kranju. Prema dostupnim informacijama, prema Toscu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju, a tri osobe su krenule dalje prema samom vrhu, usprkos lošim vremenskim uvjetima.

Tijekom uspona ih je navodno iznenadila lavina. Akcija spašavanja je u tijeku, a u njoj sudjeluju timovi GRZS-a iz Radovljice, Bohinja i Jesenica te policija.

Helikopter GRZS-a zbog vremenskih uvjeta nije mogao poletjeti. Uvjeti na terenu su vrlo zahtjevni. "Kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno otežavaju posao spasilaca", poručuje Gorska spasilačka služba Slovenije, javlja N1.

Prema izvješću Gorskog spašavanja Slovenije, aktivirani su gorski spašavatelji iz stanice GRS Bohinj i vodiči spasilačkih pasa GRZS-a. Intervencija se vodi iz prostorija GRS Bohinj. Zbog zahtjevnih uvjeta aktivirane su i stanice GRS Jesenice i GRS Radovljica.

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazita hladna fronta, a snježna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine. Snijeg je padao u Ratečama, kratkotrajno u Bohinju, na nadmorskoj visini od oko 1500 metara, a do 9 sati ujutro izmjereno je više od 20 centimetara snijega. Prema podacima s web stranice Slovenske agencije za okoliš, do 8 sati ujutro na Kredarici je palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Vogelu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.

Za sada se ne zna kojim su planinarskim putem krenuli hrvatski planinari na Toscu. Radi se o turi koja, ovisno o prilaznoj točki, traje između četiri i šest sati. Označene su kao djelomično zahtjevne i zahtjevne.

Ovdje pratite sve o drami u Sloveniji iz minute u minutu

