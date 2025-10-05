Obavijesti

ZATRPALA IH LAVINA

Slovenska policija za 24sata: Ne možemo helikopterom po Hrvate zarobljene u lavini!

Slovenska policija za 24sata: Ne možemo helikopterom po Hrvate zarobljene u lavini!
Sloveniju je inače u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazita hladna fronta, a snježna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine

Mogu potvrditi informaciju da je danas došlo do lavine i da su tri hrvatska državljana zarobljena, rekao je za 24sata Boštjan Repinc iz policije u Kranju.  Kako navodi gorska služba i policija još su uvijek na putu prema mjestu lavine.

- Vrijeme je loše, helikopter ne može letjeti. Vidjet ćemo što se dogodilo, kada spasioci dođu gore - rekao nam je Repinc. 

Prema podacima Arsa, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.

