Slovenska policija za 24sata: Ne možemo helikopterom po Hrvate zarobljene u lavini!

Mogu potvrditi informaciju da je danas došlo do lavine i da su tri hrvatska državljana zarobljena, rekao je za 24sata Boštjan Repinc iz policije u Kranju. Kako navodi gorska služba i policija još su uvijek na putu prema mjestu lavine.

Sve oko drame na Bohinju pratite OVDJE.

- Vrijeme je loše, helikopter ne može letjeti. Vidjet ćemo što se dogodilo, kada spasioci dođu gore - rekao nam je Repinc.

Sloveniju je inače u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazita hladna fronta, a snježna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.

Prema podacima Arsa, na Kredarici je dosad palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Voglu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.