Hrvati sve manje kupuju nekretnine: U jednoj županiji prodaja pala čak 32 posto

Lani je u Hrvatskoj realizirano ukupno 117.359 kupoprodaja nekretnina, što je za 17,8 tisuća ili 13,2 posto manje u odnosu na 135.188 transakcija u 2024. godini, pokazuju podaci iz informacijskog sustava Porezne uprave, pri čemu je najveći pad zabilježen u Primorsko-goranskoj županiji, 32 posto.

Prema podacima iz tablica Porezne uprave, u Primorsko-goranskoj županiji lani je registrirano 9.937 kupoprodaja nekretnina, u odnosu na 14.574 u 2024. godini.

Prema broju transakcija, očekivano, prednjači Grad Zagreb, koji ih je u 2025. zabilježio 16.565, u odnosu na 18.524 u 2024. godini, što predstavlja pad za 10,6 posto. U Istarskoj županiji lani je, pak, realizirano 9.804 transakcije, što je 16,5 posto manje u odnosu na 11.741 kupoprodaju godinu ranije.

Po broju lanjskih kupoprodaja, njih 8.387, slijedi Splitsko-dalmatinska županija, uz pad na godišnjoj razini od 23,5 posto, pa Zagrebačka županija, s 8.586 ili 12,6 posto transakcija manje nego u 2024. godini.

S druge strane, najmanje kupoprodajnih transakcija lani je zabilježeno u Požeško-slavonskoj, 1.949, Virovitičko-podravskoj županiji, 2.416, Ličko-senjskoj. 2.490, Krapinsko-zagorskoj, 2.517 te Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 2.775.

Više je i županija koje su zabilježile skok transakcija u 2025. u odnosu na 2024. godinu - Zadarska za 10,5 posto, sa 7.748 na 8.558, Varaždinska za 12,9 posto, na 6.926, Koprivničko-križevačka, s 4.280 na 4.686, te Karlovačka, s 3.254 na 3.427.

Inače, iz Porezne uprave napominju da navedeni pregled ne sadrži podatke o ukupnoj kupoprodaji nekretnina, već isključivo o kupoprodajama za koje je Porezna uprava provela postupak utvrđivanja porezne osnove.

Pad kupoprodaja stanova, kuća, poljoprivrednih i građevinskih zemljišta

Prema vrstama nekretnina, lani je obavljena kupoprodaja 24.473 poljoprivredna zemljišta, što je za 3.519 ili 12,6 posto manje u odnosu na 2024. Nadalje, kupljeno je odnosno prodano 21.622 građevinska zemljišta, što je za 3.635 ili 14,4 posto manje no godinu ranije.

U 2024. je zabilježena 27.191 transakcija stanovima/apartmanima, što je za 3.630 ili 15,4 posto više nego lani, u kojoj je realizirana 23.561 transakcija.

Lani je registrirano i 3.226 kupoprodaja kuća, u odnosu na 4.054 u 2024. godini.

Kada je riječ o kategoriji različitih nekretnina, što znači da je predmet prometa više nekretnina (katastarskih čestica) koje se razlikuju prema svojoj namjeni, npr. kuća s dvorištem i voćnjak, stan i garaža, poljoprivredno i građevinsko zemljište i sl., lani je zabilježeno 34.185 kupoprodaja, 11,3 posto manje no godinu ranije.

Po kupoprodajama iz drugih država, lani su najviše nekretnina u Hrvatskoj stekle osobe iz Slovenije, 2.569, te Njemačke, 1.963, podaci su Porezne uprave.