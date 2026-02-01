Nova žrtva: 'Epstein me poslao u Britaniju radi seksa s princom Andrewom. Bila sam i u palači'

Drama oko Jeffreyja Epsteina se ne stišava. Još jedna žena tvrdi da ju je Epstein poslao u Ujedinjeno Kraljevstvo radi seksualnog odnosa s Andrewom Mountbatten-Windsorom, otkrio je njezin odvjetnik. Navodni susret dogodio se 2010. godine u Royal Lodgeu, rezidenciji bivšeg princa, a žena, koja nije Britanka, tada je bila u dvadesetim godinama. Nakon noći provedene s Andrewom, organiziran joj je i obilazak Buckinghamske palače. Odvjetnik žene, Brad Edwards iz američkog odvjetničkog ureda Edwards Henderson, izjavio je kako je ovo prvi put da je jedna od Epsteinovih žrtava navela da se seksualni susret dogodio u kraljevskoj rezidenciji, piše BBC.

“Govorimo o najmanje jednoj ženi koju je Jeffrey Epstein poslao princu Andrewu. A ona je čak, nakon noći s princem Andrewom, dobila obilazak Buckinghamske palače”, rekao je odvjetnik.

Buckinghamska palača redovito bilježi imena gostiju obilazaka, no BBC nije mogao potvrditi ženin posjet bez otkrivanja njezina identiteta. Ženina tvrdnja da je provela noć u Andrewovu domu prvi je put da je neka Epsteinova žrtva iznijela optužbu da se seksualni susret dogodio u kraljevskoj rezidenciji.

Foto: Department of Justice

Edwards zastupa više od 200 Epsteinovih žrtava diljem svijeta, a zastupao je i Virginiju Giuffre, koja je tvrdila da je 2001. dovedena u London kako bi imala seks s bivšim princem dok je imala 17 godina.

Giuffre je rekla da je bila prisiljena imati seks s Andrewom još dva puta između 2001. i 2002. - jednom u New Yorku i jednom na Epsteinovu privatnom karipskom otoku. Epstein je 2008. osuđen zbog nagovaranja 14-godišnje djevojčice na seks na Floridi te je kaznu odslužio u srpnju 2010.

Odvjetnik, koji živi na Floridi, rekao je BBC-ju da je prije susreta bilo komunikacije između njegove klijentice i bivšeg princa, nakon čega ona tvrdi da je provela noć s njim. Edwards je rekao da je bio u kontaktu s “određenim pravnim zastupnicima” bivšeg princa u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je dodao da se Andrew “naizgled odvojio od svojih odvjetnika”.

Komunikacija je prestala nakon što je kralj Charles formalno uklonio Andrewov “stil, titulu i počasti”, rekao je. Andrewu su kraljevske titule oduzete u listopadu prošle godine, nakon objave posmrtnih memoara Virginije Giuffre.

Također je objavljeno da će napustiti Royal Lodge na imanju Windsor, koji mu je bio dom od 2004. U priopćenju kojim je objavljeno uklanjanje titula bivšem princu palača je poručila: “Ove se mjere smatraju nužnima, unatoč činjenici da on i dalje poriče optužbe protiv sebe.”

Foto: Department of Justice

Edwards je rekao da je oduzimanje titula omogućilo Andrewu da tvrdi kako nema novca i kako nema mogućnost isplate odštete, te da se time “ovim ženama dopušta da samo pate”.

“Dakle, ideja da kraljevska obitelj dosad brine o žrtvama i da je htjela ispraviti stvari - ono što su učinili time što su princu Andrewu jednostavno oduzeli titule i ništa više - imalo je potpuno suprotan učinak od onoga što tvrde da pokušavaju postići”, rekao je.

Istraga BBC-ja utvrdila je da je Epstein više žena prokrijumčario u Ujedinjeno Kraljevstvo komercijalnim letovima i svojim privatnim zrakoplovima.

Buckinghamska palača je u listopadu poručila da “njihova veličanstva žele jasno dati do znanja da su njihove misli i najdublje simpatije bile i ostat će uz žrtve i preživjele svih oblika zlostavljanja”.

Odvjetnik je rekao da sada razmatra podnošenje građanske tužbe u ime žene protiv bivšeg princa. Virginia Giuffre podnijela je 2021. u SAD-u građansku tužbu protiv Andrewa, a slučaj je zaključen nagodbom u veljači 2022., za koju se procjenjuje da je iznosila 12 milijuna eura.

Prošle godine počinila je samoubojstvo. Andrew je uvijek poricao tvrdnje Virginije Giuffre.

BBC News zatražio je komentar od Andrewa Mountbatten-Windsora, no zasad nije odgovorio na ove optužbe.