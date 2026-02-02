Obavijesti

Trump bijesan na komičara zbog Epstein šale: 'Nikad nisam bio na tom otoku. On je patetičan!'

Foto: DANIEL COLE/REUTERS, NATHAN HOWARD/REUTERS, Canva

Reakciju Trumpa nije trebalo dugo čekati. U nizu objavu Trump je ceremoniju nazvao negledljivom...

Samo nekoliko sati nakon završetka dodjele nagrada Grammy, američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kako planira tužiti voditelja ceremonije, komičara Trevora Noaha

Trumpu je jako zasmetala šala na račun njegove povezanosti s pokojnim seksualnim predatorom i zlostavljačem Jeffreyjem Epsteinom...

Noah je odlučio 'bocnuti' Trumpu dok je čestitao pjevačici Billie Eilish na nagradi za pjesmu godine za njezin hit "Wildflower"...

- To je Grammy koji svaki umjetnik želi, gotovo onoliko koliko Trump želi Grenland. Što ima smisla, jer otkako je Epsteinov otok nestao, treba mu novi otok za druženje s Billom Clintonom - kazao je Noah.

- Noah je NETOČNO o meni rekao da su Donald Trump i Bill Clinton provodili vrijeme na Epsteinovom otoku. KRIVO!!! Ne mogu govoriti u Billovo ime, ali ja nikada nisam bio na Epsteinovom otoku, niti blizu njega, i do večerašnje lažne i klevetničke izjave nikada nisam bio optužen da sam bio tamo, čak ni od strane lažnih medija - poručio je Trump.

Trump je u kasnijim objavama Noaha nazvao 'totalnim gubitnikom', 'jadnim', 'patetičnim i netalentiranim'...

A onda je najavio i tužbu za 'puno dolara'...

Noah se tijekom večeri i ranije šalio na Trumpov račun, spomenuvši njegovu sklonost tužbama protiv medijskih kuća te se osvrnuo na nedavnu podršku koju je predsjedniku iskazala reperica Nicki Minaj, koja također nije prisustvovala ceremoniji.
 

