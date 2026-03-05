Šef izraelske vojske: E, sada rat ulazi u novu fazu. Dogodit će se iznenađujući potezi!

Načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir izjavio je da je izraelska vojska „postigla gotovo potpunu zračnu nadmoć” nad iranskim nebom šestog dana zajedničkog rata sa SAD-om protiv Islamske Republike.

- Naše su snage u roku od 24 sata otvorile put prema Teheranu i uništile 80 posto njegovih sustava protuzračne obrane - rekao je Zamir na konferenciji za novinare.

Foto: Khalil Ashawi

- Izraelsko ratno zrakoplovstvo izvelo je 2.500 napada i bacilo više od 6000 komada ubojnih sredstava. Uništili smo 60 posto iranskih lansirnih položaja za rakete, ali nismo uklonili sve prijetnje - rekao je Zamir.

Zamir je također rekao da se „rat odvija prema planu” te da vojska sada „prelazi u novu fazu borbe s Iranom”.

- Ta sljedeća faza bit će usmjerena na potkopavanje iranskog režima, a pojačat ćemo napade na objekte režima i njegove vojne sposobnosti. Imamo dodatne iznenađujuće poteze u rezervi koje ne namjeravam otkrivati - rekao je Zamir.