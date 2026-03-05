Obavijesti

News

Komentari 6
RAT S IRANOM

Šef izraelske vojske: E, sada rat ulazi u novu fazu. Dogodit će se iznenađujući potezi!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Šef izraelske vojske: E, sada rat ulazi u novu fazu. Dogodit će se iznenađujući potezi!
Foto: IDF

Izraelsko ratno zrakoplovstvo izvelo je 2.500 napada i bacilo više od 6000 komada ubojnih sredstava. Uništili smo 60 posto iranskih lansirnih položaja za rakete, ali nismo uklonili sve prijetnje, rekao je načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir

Admiral

Načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Eyal Zamir izjavio je da je izraelska vojska „postigla gotovo potpunu zračnu nadmoć” nad iranskim nebom šestog dana zajedničkog rata sa SAD-om protiv Islamske Republike.

 - Naše su snage u roku od 24 sata otvorile put prema Teheranu i uništile 80 posto njegovih sustava protuzračne obrane - rekao je Zamir na konferenciji za novinare.

Escalation between Hezbollah and Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Beirut
Foto: Khalil Ashawi

 - Izraelsko ratno zrakoplovstvo izvelo je 2.500 napada i bacilo više od 6000 komada ubojnih sredstava. Uništili smo 60 posto iranskih lansirnih položaja za rakete, ali nismo uklonili sve prijetnje - rekao je Zamir.

Zamir je također rekao da se „rat odvija prema planu” te da vojska sada „prelazi u novu fazu borbe s Iranom”.

RAKETA NA TURSKU NATO je spreman braniti članice od balističkih projektila
NATO je spreman braniti članice od balističkih projektila

 - Ta sljedeća faza bit će usmjerena na potkopavanje iranskog režima, a pojačat ćemo napade na objekte režima i njegove vojne sposobnosti. Imamo dodatne iznenađujuće poteze u rezervi koje ne namjeravam otkrivati - rekao je Zamir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
LIVE Udari na Kuvajt! Britanci: Možda i mi krenemo na Iran! Trump: Želim birati ajatolaha
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Udari na Kuvajt! Britanci: Možda i mi krenemo na Iran! Trump: Želim birati ajatolaha

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'
EVO KOJE SU TEME

VIDEO Plenković na sjednici Vlade: 'Spremni smo na mogući rast cijena nafte i plina'

Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina...
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026