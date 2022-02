Sinoć je počela ruska invazija na Ukrajinu. 24sata su stupila u kontakt s Hrvaticom koja je već godinama u Luhansku, pobunjenom i proruskom separatističkom teritoriju Ukrajine. Zamolila je da joj iz razumljivih razloga ne objavljujemo ime i prezime, ali njen identitet je poznat redakciji. Na sigurnom je i opisala nam je ukratko trenutnu situaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke eksplozija diljem Ukrajine





- Detonacije su počele u 5:50, čuju se stalno. Mobilizacije traju već nekoliko dana. Muškaraca nema na ulicama, prazne su, mogu se vidjeti samo žene i djeca. Vrlo je malo vozila na cesti jer ih vojska i narodna policija mogu uzeti. 19. veljače je krenuo poziv na mobilizaciju za one od 18 do 55 godina. Sljedeći dan je podignuta ljestvica da se i muškarci stariji od 55 mogu javiti. Trgovine su normalno radile, ali nijedan restoran ni dostava nisu radili. Prestali su zbog mobilizacije. Ja ne izlazim iz svoje sobe. Ljudima nije svejedno, žive pod prijetnjom rata već osam godina, ali sad kad je on zakucao na vrata, nije nikome svejedno. Moji prijatelji ne izlaze jer ne žele biti mobilizirani - priča nam sugovornica.

- Detonacije se čuju cijelo vrijeme, vrlo je neugodna atmosfera. Toliko zasad mogu reći, a ni ne znam puno više detalja. Izolirala sam se, za laptopom sam cijeli dan. Ovo mi je deja vu na Domovinski rat. Svaka normalna osoba se boji. Ljudi su u strahu, nikom nije svejedno kako će ovo završiti - ispričala nam je Hrvatica iz Luhanska.

Hrvat iz zapadnog dijela Ukrajine poručio je za 24sata ranije kako ljudi bježe iz gradova u panici.

<<< Lajv događanja u Ukrajini pratite iz minute u minutu