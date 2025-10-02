Obavijesti

BURNA NOĆ

Izraelci uhitili Gretu. Hrvatica za 24sata: Nisu mi upali na brod, ali morali smo promijeniti smjer

Piše Filip Sulimanec,
Živi svi, nije bilo ozlijeđenih, moj brod nije otet I plovi ali ne prema gazi ne smijem vam reći koja nam je sljedeća destinacija. Naša misija je pomoć flotili, rekla nam je Morana

Kao što se i očekivalo izraelska mornarica presrela je Global Sumud Flotilu na putu za Gazu. Cilj flotile je probijanje blokade uništene enklave, dostava humanitarne pomoći i skretanje pažnje na patnju Palestinaca. Izraelci su zaustavili i zaplijenili 14 brodova iz flotile, a ostali su nastavili plovidbu.

Javila nam se i jedina Hrvatica i kapetanica broda u flotili Morana Miljanović.

 - Živi svi, nije bilo ozlijeđenih, moj brod nije otet I plovi ali ne prema gazi ne smijem vam reći koja nam je sljedeća destinacija. Naša misija je pomoć flotili - rekla nam je Morana koja je i pravna zastupnica članovima.

Foto: Facebook/Free Palestine. Solidarity from Croatia

Dodala je da ih Izraelci trenutačno ne prate, a poslala je poruku i našoj Vladi.

FLOTILA OKRUŽENA Hrvatica s flotile za Gazu za 24sata: Izraelski brodovi ruše komunikaciju. Strah je prisutan!
Hrvatica s flotile za Gazu za 24sata: Izraelski brodovi ruše komunikaciju. Strah je prisutan!

 - Poruka je ista: da postupe u skladu s međunarodnim pravom - kratko je rekla Morana. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će deportirati sve aktiviste koje su zarobili. Naveli su da sada putuju prema Izraelu, gdje će se provesti postupci deportacije.

 - Putnici Hamas-Sumuda na svojim jahtama sigurno i mirno putuju prema Izraelu, gdje će započeti postupak njihove deportacije u Europu. Putnici su sigurni i u dobrom su zdravlju - priopćilo je ministarstvo na svom X profilu.

Greta uhićena

Švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg i drugi putnici na floti brodova s ​​pomoći za Gazu pritvoreni su od strane izraelske vojske i bit će deportirani.

