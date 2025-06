Hrvatica u Tel Avivu: 'Kad krenu sirene, juri se u sklonište. To je jezivo. Police su opustošene'

Zaručnikova je sestra nedavno rodila pa smo išli vidjeti bebu. U noći na petak, svi smo na mobitel dobili poruke od tamošnje službe za sigurnost građana da budemo u stanju pripravnosti i krenemo prema skloništu. Uhvatila me panika, rekla je Hrvatica E. P. (30) rodom iz Požege, koja inače sa zaručnikom živi u Parizu. Iz Tel Aviva su se trebali vratiti u Pariz u petak, na dan napada Izraela na Iran. Zračna luka Ben Gurion odmah je blokirana, letovi ukinuti.

- Novi let su nam zakazali za 20. lipnja, ali i tada ćemo vidjeti hoće li biti moguće letjeti. Osjećamo se nemoćno i zatočeno ovdje u Izraelu - rekla je žena. Dodala je i da se sklonište nalazi samo 200 metara od kuće zaručnikove sestre pa je to tješi. U njega nakon svake zračne uzbune dolaze stanari nekoliko okolnih ulica njihova kvarta. Grad u kojem se nalaze zove se Ramat HaSharon, a on graniči s Tel Avivom.

- Stalno smo u skloništu. Samo sinoć smo bili tri puta. Dva puta po pola sata, a jednom na sat vremena. U trenutku kada se oglasi sirena za uzbunu, imamo deset minuta za doći do sloništa. U tom peridou već se počinju čuti detonacije i stvarno je jezivo. No, kad sve završi i kad izađemo iz skloništa, samo se u daljini vidi dim, kod nas nije ništa razrušeno. Iz kuće ne izlazimo, pa ne znam kako je u ostalim mjestima - kaže žena. Tvrdi i da je u trgovinama situacija slična onoj za vrijeme korona virusa.

Foto: Profimedia

- Police su opustošene, ljudi kupuju ogromne zalihe hrane - kaže naša čitateljica koja će se i dalje javljati s najnovijim vijestima iz Izraela.