Obavijesti

News

Komentari 1
KREĆE ISPLATA

Hrvatima idući tjedan 'sjeda' novac, HZMO objavio datum: Na popisu je 146.000 ljudi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatima idući tjedan 'sjeda' novac, HZMO objavio datum: Na popisu je 146.000 ljudi
Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih Zakonom...

Admiral

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u petak da će isplata doplatka za djecu za prosinac 2025. početi u srijedu 21. siječnja.

RADOVI DO NEDJELJE FOTO Zagreb širi radove. Bit će još veće gužve na Holjevčevoj
FOTO Zagreb širi radove. Bit će još veće gužve na Holjevčevoj

Doplatak za djecu dobit će 146.822 korisnika za ukupno 294. 366 djece.

"Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022  i na mrežnoj stranici HZMO-a", navode na svojoj službenoj stranici. 

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih Zakonom.

Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna zajednica izjednačava se s bračnom zajednicom.
Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu i radi namirenja tražbine po osnovi nepripadne isplate doplatka za djecu.

Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.
Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a ako roditelji ne postignu sporazum, pravo na doplatak za djecu ostvaruje roditelj kod kojeg dijete ima prijavljeno prebivalište.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026