Hrvatima idući tjedan 'sjeda' novac, HZMO objavio datum: Na popisu je 146.000 ljudi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u petak da će isplata doplatka za djecu za prosinac 2025. početi u srijedu 21. siječnja.

Doplatak za djecu dobit će 146.822 korisnika za ukupno 294. 366 djece.

"Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a", navode na svojoj službenoj stranici.

Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih Zakonom.

Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna zajednica izjednačava se s bračnom zajednicom.

Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu i radi namirenja tražbine po osnovi nepripadne isplate doplatka za djecu.



Doplatak za djecu osobno je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu, a iznimno se može isplaćivati drugoj osobi.

Ako oba bračna druga mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, dužni su sporazumjeti se koji od njih će to pravo ostvariti, a ako roditelji ne postignu sporazum, pravo na doplatak za djecu ostvaruje roditelj kod kojeg dijete ima prijavljeno prebivalište.

