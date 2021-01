Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je u ponedjeljak branio svog saborskog zastupnika Žarka Tušeka nakon što su 24sata ekskluzivno objavile dio snimke na kojoj se čuje da vijećniku Viktoru Šimuniću nudi javne funkcije i tajnu, zakonski zabranjenu podršku u izbornoj kampanji.

Ekskluzivni video: Evo kako pokušavaju kupiti vijećnika

Premijer kaže da je Tušek naveden u ofsajd

Premijer je rekao da je Tušek napravio grubu političku pogrešku, ali da je bio "namamljen" od strane Šimunića.

- Pričao sam s Tušekom, on na snimci nastoji reći da nije došao trgovati utjecajem, nego da karikira. Gospodin ga navodi u ofsajd. Ovo je bilo s predumišljajem napravljeno. On je ispao naivan i pogriješio je - smatra Plenković.

U stranci još ne spominju sankcije, a na naš službeni odgovor hoće li ih biti nisu ništa odgovorili.

Premijer pak ne vidi eventualnu kaznenu odgovornost koju vide odvjetnici za trgovanje utjecajem, ali o tome će odlučiti USKOK koji je pozvao Šimunića na razgovor i da im donese cijelu spornu snimku.

Na cijeloj snimci se jasno čuje Tušekov plan

Tušek se pak brani da su stvari izvučene iz konteksta. Ali mi smo preslušali cijelu snimku koja traje duže od sat vremena. Na njoj se jasno čuje da je Tušek sam iznio cijeli plan, te da je Šimunić tek na tom sastanku saznao što se od njega očekuje.

Nije Šimunić ništa predložio, nego Tušek. I to da Šimunić osnuje treću, nezavisnu opciju, koju će HDZ tajno pomoći u kampanji, pa da zatim nakon izbora podrži platformu predvođenu HDZ-om za Zagorje, a za nagradu može birati javne funkcije.

No, Tušek u tom razgovoru iznosi i svoje stavove o sebi i Vladi Andreja Plenkovića. Sebe ne vidi kao župana, nego puca puno dalje. Kaže da mu se otvara mjesto političkog tajnika stranke i čak ulazak u Vladu. I to treba staviti u kontekst njegovih obećanja za funkcije. Istina je da je HDZ u Krapinsko -zagorskoj županiji oporba, ali Tušek je saborski zastupnik, član predsjedništva HDZ-a koji se hvali i s poznanstvima s ministrima, ali i očekuje da će uskoro na višu funkciju. I zato objavljujemo dodatne transkripte.

Zašto objavljujemo dodatne transkripte i isječke?

Zato jer je interes javnosti da zna da Tušek ne priča tek kao neutjecajni oporbeni zagorski političar.

- Moramo svi težiti tome da imamo relevantne ljude u državnoj politici jer bez njih nemremo napraviti osnovne generalne stvari za naš kraj. Imam prostora se kao predsjednik Odbora za gospodarstvo razvijati na nacionalnoj sceni, i kao budući politički tajnik HDZ-a dodatno razvijati na nacionalnoj sceni. Potencijalno mi se otvaraju vrata ulaska u Vladu ako se potrefi neko ministarstvo koje meni odgovara. I mislim, sljedeće, pošto imam 39 godina, da je vrijeme za tu tekmu – kaže Tušek.

On objašnjava i kako stoje stvari stoje u stranci, da se ne može puno napraviti za kraj kad su uvijek prvi Dalmatinci i Slavonci(članovi HDZ-a, op. a. ). Zatim kasnije u dva navrata iznosi i viđenje sebe, govori o Vladi, a u trećem dijelu, kada Šimunić kaže da je bio kod HDZ-ova ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, otvoreno kritizira njegove sposobnosti.

- Ne tražim ja da budem bog i batina svemira, nego hoću svojim suportom kroz državne odnose, sa svojim privatnim odnosima koje imam s dijelom Vlade i ministrima, za koje mislim da su stvarno dobri ministri, ima tu i ministara (kaže š**ka ili šutka, nije razumljivo, op. a), ima tu sva, kaj bi ih pol odmah prebrisal, ali s onim koji su dobri frendovi, hoću pomoći ovom kraju. Nemrem pomoći, jeba ti pas glavu, kad župan sve koči! – kaže Tušek koji je uvjeren da Zagorje može dobiti puno više novca od Vlade i EU fondova kada bi HDZ bio na vlasti u županiji.

POSLUŠAJTE ISJEČAK:

A što misli o ministru Malenici je rekao u dijelu u kojem on i Šimunić pričaju o vijećničkim naknadama i da je Šimunić bio na sastanku kod ministra bez rezultata. Tušek je pohvalio i premijera oko lokalne uprave:

"Andreju to ne paše, on to bu zmenil".

- Malenica, on je ok dečko, ali po mom mišljenju, nije dorasel tome – kaže Tušek o stranačkom kolegi.

Tušek spominje i dogovore koji su mogući ako Šimunić prihvati suradnju te da se u tom slučaju može sjesti 'u tajnosti':