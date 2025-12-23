Obavijesti

News

Komentari 3
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Hrvatska daje 284.000 eura za Zračnu luku Mostar: 'Sredstva su za poduzetnički prostor...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska daje 284.000 eura za Zračnu luku Mostar: 'Sredstva su za poduzetnički prostor...'
Foto: zoran grizelj vecernji list

Iz Mostara redovita linija postoji s Beogradom, uz niz sezonskih i charter veza prema gradovima u Njemačkoj i Italiji te drugim europskim destinacijama, uključujući München, Düsseldorf, Rim, Veronu i Bari...

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske odobrilo je bespovratnu potporu više od 284.000 eura za potporu razvoju mostarske Zračne luke i jačanje lokalnoga gospodarstva, o čemu je ugovor potpisan u Zagrebu.

Kako je u utorak priopćila Vlade Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru, projekt naziva „Povezani za rast: Zračna luka Mostar kao katalizator poduzetništva i prosperiteta hrvatske zajednice u BiH“ potpisali su predstavnici triju županija iz BiH i resornog ministarstva u Hrvatskoj. 

NAKON RESTAURACIJE FOTO Bruce Lee opet u Mostaru: Kip su vratili u park. 'Lopov ga je htio prodati u staro željezo!'
FOTO Bruce Lee opet u Mostaru: Kip su vratili u park. 'Lopov ga je htio prodati u staro željezo!'

Sredstva su namijenjena za poduzetnički prostor unutar terminala Zračne luke Mostar. 

Potpora doprinosi razvoju Zračne luke Mostar kao regionalnom prometnom i poslovnom čvorištu, jačanju turizma te povezivanju Hercegovine s Republikom Hrvatskom i Europskom unijom, što je važno za lokalna poduzeća i mobilnost putnika, naveli su iz Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

AKCIJA OD DVA SATA Filmska scena u Mostaru: Čovjek pobjegao iz zatvora, policija ga ubrzo pronašla
Filmska scena u Mostaru: Čovjek pobjegao iz zatvora, policija ga ubrzo pronašla

Zračna luka Mostar godinama je povezana izravnim letovima s Zagrebom, koje obavlja Croatia Airlines, što omogućuje redovitu zračnu vezu s Hrvatskom.

Iz Mostara redovita linija postoji s Beogradom, uz niz sezonskih i charter veza prema gradovima u Njemačkoj i Italiji te drugim europskim destinacijama, uključujući München, Düsseldorf, Rim, Veronu i Bari. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK

ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Najoštrije  osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca, rekli su...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025