Hrvatska daje 284.000 eura za Zračnu luku Mostar: 'Sredstva su za poduzetnički prostor...'

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske odobrilo je bespovratnu potporu više od 284.000 eura za potporu razvoju mostarske Zračne luke i jačanje lokalnoga gospodarstva, o čemu je ugovor potpisan u Zagrebu.

Kako je u utorak priopćila Vlade Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru, projekt naziva „Povezani za rast: Zračna luka Mostar kao katalizator poduzetništva i prosperiteta hrvatske zajednice u BiH“ potpisali su predstavnici triju županija iz BiH i resornog ministarstva u Hrvatskoj.

Sredstva su namijenjena za poduzetnički prostor unutar terminala Zračne luke Mostar.

Potpora doprinosi razvoju Zračne luke Mostar kao regionalnom prometnom i poslovnom čvorištu, jačanju turizma te povezivanju Hercegovine s Republikom Hrvatskom i Europskom unijom, što je važno za lokalna poduzeća i mobilnost putnika, naveli su iz Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

Zračna luka Mostar godinama je povezana izravnim letovima s Zagrebom, koje obavlja Croatia Airlines, što omogućuje redovitu zračnu vezu s Hrvatskom.

Iz Mostara redovita linija postoji s Beogradom, uz niz sezonskih i charter veza prema gradovima u Njemačkoj i Italiji te drugim europskim destinacijama, uključujući München, Düsseldorf, Rim, Veronu i Bari.