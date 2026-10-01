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prijete sankcije

Hrvatska dobila dva upozorenja iz Bruxellesa, evo zašto

Piše HINA,
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Hrvatska dobila dva upozorenja iz Bruxellesa, evo zašto
Foto: Yves Herman
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Europska komisija upozorila je Hrvatsku na neispunjavanje obveza vezanih uz direktive o obnovljivoj energiji i potrošačkim kreditima, što može rezultirati pravnim postupcima i mogućim sankcijama.

Europska komisija uputila je u četvrtak Hrvatskoj dva obrazložena mišljenja zbog povrede prava EU, jedno zbog direktive o obnovljivoj energiji, a drugo zbog direktive o potrošačkim kreditima. Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Hrvatskoj jer u nacionalno pravo nije u potpunosti prenijela odredbe revidirane Direktive o obnovljivoj energiji. Direktiva je donesena 2023., a države članice morale su obavijestiti o njezinu prenošenju do 21. svibnja 2025., osim u slučaju nekih odredaba povezanih s izdavanjem dozvola, koje su već trebale biti prenesene do 1. srpnja 2024.

Cilj je novih pravila ubrzati primjenu energije iz obnovljivih izvora u svim sektorima gospodarstva – ne samo u energetskom sektoru, već posebno i u onim sektorima u kojima je teže ostvariti napredak, kao što su grijanje i hlađenje, zgrade, promet i industrija, u kojima je EU također postavio nove ili strože ciljeve. 

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Komisija je u srpnju 2025. uputila službene opomene 26 država članica jer nisu u potpunosti prenijele direktivu u nacionalno pravo. Nakon što je razmotrila mjere za prenošenje i objašnjenja koja je dostavila Hrvatska, Komisija je zaključila da Hrvatska još nije u potpunosti prenijela direktivu. Stoga joj je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje u kojem navodi za koje se odredbe smatra da nisu prenesene.

Hrvatska ima dva mjeseca da odgovori i poduzme potrebne mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije i zatražiti izricanje financijskih sankcija. 

Potrošački krediti

Hrvatska je u skupini 16 država članica koje su dobile obrazloženo mišljenje jer nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju direktive o ugovorima o potrošačkim kreditima.

Cilj je direktive poboljšati zaštitu potrošača na kreditnom tržištu, osiguravajući transparentnost i pravednost kreditnih transakcija u svim državama članicama.  

Države članice morale su do 20. studenog 2025. prenijeti direktivu u nacionalno pravo.

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Komisija je u siječnju 2026. odlučila pokrenuti postupke zbog povrede upućivanjem službenih opomena 23 države članice jer je nisu obavijestile o potpunom prenošenju mjera.

Do danas 16 država članica i dalje je nije obavijestilo o potpunom prenošenju direktive. Stoga im je Komisija odlučila uputiti obrazložena mišljenja i sada imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu potrebne mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmete Sudu Europske unije i zatražiti izricanje novčane kazne.

 Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, može se uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu.

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