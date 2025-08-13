Obavijesti

Hrvatska drugi dan šalje kanader u pomoć Crnoj Gori

Hrvatska drugi dan šalje kanader u pomoć Crnoj Gori
Hrvatska u srijedu drugi dan zaredom šalje kanader u pomoć Crnoj Gori koja se već tri dana bori s velikim požarima, odredio je ministar obrane Ivan Anušić, čime se pridružila drugim zemljama koje su pružile pomoć

Crna Gora treći dan zaredom nastavlja borbu s velikim šumskim požarima na najmanje pet lokacija u okolici Podgorice, u kojima je izgorjelo nekoliko objekata, a dio stanovništva je evakuiran. Protupožarni kanader CL-415 s posadom od dva pilota i jednog tehničara letača upućen je u operaciju gašenja požara, u skladu s odlukom Vlade o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu, stoji u priopćenju Ministarstva obrane (MORH).

"Spremni smo za izvršenje svih zadaća koje su stavljene pred nas, posebice ako provedbom tih zadaća pomažemo u zaštiti imovine i ljudskih života", poručio je zapovjednik snaga koje se u srijedu upućuju u Crnu Goru. 

U gašenju velikih požara u utorak su crnogorskim vatrogascima pomagali kanaderi iz Hrvatske i Italije te helikopter iz Srbije, dok je u srijedu u tu zemlju stigao tim austrijskih vatrogasaca, a pomoć će iz zraka pružiti i Mađarska, priopćio je crnogorski MUP.

EUROPA ŠALJE POMOĆ Požari haraju Crnom Gorom. Tijekom gašenja poginuo vojnik
Požari haraju Crnom Gorom. Tijekom gašenja poginuo vojnik

U akciju gašenja požara uključena je i crnogorska vojska čiji je četrdesetjednogodišnji pripadnik poginuo u utorak, dok je drugi teško ozlijeđen u prevrtanju vojne cisterne s vodom u okolici Podgorice.

Povratak hrvatskog zrakoplova i posade planiran je odmah po dovršetku angažmana u srijedu, kao što se sa zadatka vratio i u utorak.

Zrakoplov je iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, stoji u priopćenju MORH-a.

Premijer Crne Gore ustvrdio je da policija raspolaže informacijama kako je većina požara, koji su istodobno izbili na različitim lokacijama u Podgorici, podmetnuta.

Temperature zraka u Crnoj Gori proteklih su dana svakodnevno prelazile 40 stupnjeva Celzija.

