Požari haraju Crnom Gorom. Tijekom gašenja poginuo vojnik

Crna Gora u srijedu treći dan zaredom nastavlja borbu s velikim požarima, a pomoć toj zemlji, uz Hrvatsku, Italiju i Srbiju, poslale su i Austrija, te Mađarska.

Iz crnogorskog Direktorata za zaštitu i spašavanje priopćeno je da su u okolici Podgorice aktivni požari na najmanje pet lokacija. U gašenju požara u glavnom gradu Crne Gore sudjeluju i vatrogasci iz Berana, Cetinja, Nikšića, Žabljaka, Mojkovca i drugih općina, dok logističku podršku vatrogascima i spasiocima pružaju gospodarski subjekti iz tog grada.

U gašenju velikih požara tijekom jučerašnjeg dana crnogorskim vatrogascima pomagali su kanaderi iz Hrvatske i Italije te helikopter iz Srbije, dok je danas u tu zemlju stigao tim austrijskih vatrogasaca.

"Austrijski tim od 50 do 60 vatrogasaca, specijaliziranih za gašenje požara sa zemlje, već je stigao u Crnu Goru i od sutra će biti operativan. Mađarska će iz zraka pružiti pomoć, a dolazak njihovih letjelica očekuje se danas oko 15 sati“, priopćio je Ljuban Tmušić iz crnogorskog MUP-a.

On je podsjetio da Crna Gora raspolaže s oko 700 profesionalnih i 200 dobrovoljnih vatrogasaca te oko 170 vatrogasno-spasilačkih vozila, ali je ustvrdio da „nijedan sustav zaštite u svijetu nema dovoljno vlastitih resursa za ovako velike požare“.

U šumskim požarima koji su izbili na nekoliko lokacija u okolici Podgorice izgorjelo je nekoliko objekata, a dio stanovništva je evakuiran.

U akciju gašenja požara uključena je i Vojska Crne Gore, čiji je jedan pripadnik jučer stradao prilikom prevrtanja cisterne u kojoj se nalazio, dok je drugi teško ozlijeđen.

Crnogorska vlada tim je povodom četvrtak 14. kolovoza proglasila Danom žalosti.

Premijer te zemlje ustvrdio je da crnogorska policija ima indicije kako je većina požara, koji su istodobno izbili na različitim lokacijama u Podgorici, podmetnuta.

Temperature zraka u Crnoj Gori proteklih su dana svakodnevno prelazile 40 stupnjeva Celzija.