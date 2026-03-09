Vlada RH evakuirala 870 Hrvata i 101 stranca s Bliskog istoka: 'Ne putujte tamo do daljnjeg'

Vlada Republike Hrvatske u proteklih je osam dana organizirala više repatrijacijskih operacija za povratak hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka zbog pogoršane sigurnosne situacije u regiji. Kako je priopćilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP), operacije su provedene u koordinaciji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, pod operativnim vodstvom ministra Gordana Grlića Radmana.

Do 9. ožujka u 8 sati Hrvatska je organiziranim letovima repatrirala ukupno 870 hrvatskih državljana, kao i 101 stranog državljanina iz više zemalja, među kojima su Njemačka, Bosna i Hercegovina, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Poljska i Češka.

Iz Vlade navode da je ovim operacijama omogućen povratak svim hrvatskim državljanima koji su izrazili želju napustiti krizno područje. Dio državljana i rezidenata regiju je napustio i redovnim komercijalnim zračnim linijama.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je da i dalje prati sigurnosnu situaciju na terenu te ostaje u pripravnosti za daljnje potrebe hrvatskih državljana. S obzirom na postupnu obnovu redovitih letova i smanjen interes za dodatne evakuacijske operacije, hrvatskim državljanima koji žive u državama regije preporučuje se korištenje komercijalnih zračnih linija.

MVEP je ujedno ponovno preporučio izbjegavanje svih putovanja na Bliski istok do daljnjega, uključujući i tranzitne letove preko tog područja, jer su u svakom trenutku moguće obustave zračnog prometa.

Tijekom operacije Hrvatska je surađivala s više država članica Europske unije i partnerskih zemalja, a na pojedinim letovima prevezeni su i državljani drugih država, dok su neki hrvatski državljani repatrirani u suradnji s Austrijom, Slovenijom, Luksemburgom i Italijom.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske:

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr



KATAR I OMAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr



BAHREIN I KUVAJT

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: +965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr



SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr



IRAK

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr



IRAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr



IZRAEL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +97 2 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr



TURSKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr



CIPAR

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr