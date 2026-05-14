Hrvatska i BiH na sastanku o Čerkezovcu: Kreće nova faza postupka za radioaktivni otpad

Sastanak na temu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac održan je u četvrtak u Ženevi između Provedbenog odbora Espoo konvencije te izaslanstava Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Tijekom sastanka obje su strane imale priliku predstaviti i argumentirati svoje stavove vezano uz realizaciju predmetnog projekta te postupak procjene utjecaja na okoliš, sukladno odredbama Espoo konvencije, priopćilo je Ministarstvo, navodeći da je sastanak održan u sklopu 65. sastanka Provedbenog odbora Espoo konvencije i protokola.

Republika Hrvatska pritom je istaknula punu predanost transparentnom, odgovornom i konstruktivnom provođenju postupka procjene utjecaja na okoliš, u skladu s hrvatskim zakonodavstvom, pravom Europske unije i međunarodnim obvezama.

Posebno je naglašeno kako je Republika Hrvatska i do sada vodila otvorene i učinkovite prekogranične konzultacije s Bosnom i Hercegovinom te će s takvom praksom nastaviti i tijekom svih faza postupka.

U tom je kontekstu potvrđeno kako je postupak procjene utjecaja na okoliš formalno započeo 7. svibnja 2026. objavom relevantnih informacija na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Također, Bosni i Hercegovini će u narednim danima biti upućena službena obavijest sukladno članku 3. Espoo konvencije, uz poziv na sudjelovanje u prekograničnim konzultacijama.

Naglašeno je kako se postupak trenutačno nalazi u ranoj fazi te da će sve javne i prekogranične konzultacije biti provedene transparentno i u skladu s najvišim međunarodnim standardima, stoji u priopćenju.

Sabor 15. prosinca donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Hrvatski sabor je 15. prosinca po hitnom postupku donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada kojim se osigurava regulatorna osnova za izgradnju odlagališta otpada iz NE Krško, ali i domaćih bolnica te industrije, a preferentna lokacija je Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Prema zakonu, planira se gradnja objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na bivšem vojnom području Čerkezovac, uz obaveznu procjenu utjecaja na okoliš prije početka.

Sukladno međudržavnom ugovoru s Republikom Slovenijom, Hrvatska treba preuzeti svoju obavezu osiguravanja zbrinjavanja polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško.

Predsjedništvo BiH je priopćilo 12. siječnja, reagirajući na tu odluku da će nastojati osporiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uključujući pokretanje međunarodnog spora ili arbitraže protiv Hrvatske.

Reagirajući na hrvatsku odluku, predsjedništvo BiH je prihvatilo Nacrt strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada, dokument kojim se precizira poduzimanje niz koraka kako bi se osporila izgradnja odlagališta.

Ministarstvo je 7. svibnja na svojim stranicama objavilo informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš Centra, odnosno Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Planirani zahvat odnosi se na uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Republike Hrvatske radi ispunjenja obveza zbrinjavanja institucionalnog radioaktivnog otpada te polovine nastalog nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Centar je zamišljen kao funkcionalno organizirana cjelina koja obuhvaća skladišne objekte, upravno-servisne sadržaje te pripadajuću prometnu i komunalnu infrastrukturu. Planirani zahvat se odnosi na dugoročno skladištenje radioaktivnog otpada (dulje od 10 godina). Skladištenje i odlaganje istrošenoga nuklearnog goriva nije sastavni dio planiranog zahvata te će se isto rješavati u okviru zasebnog projekta.